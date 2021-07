Antonino Spinalbese è già papa’ mania: il regalo più bello per il bebè in arrivo

A breve la coppia darà alla luce la piccola Luna Marì e Antonino mostra ai fan il primo pensiero per la sua primogenita.

La Rodriguez e Spinalbese stanno trascorrendo gli ultimi giorni in relax in una magnifica villa sull’isola di Albarella, in provincia di Rovigo. Prima dell’imminente parto della showgirl argentina.

La modella e conduttrice ha raccontato in alcune storie sul suo profilo Instagram che suo figlio Santiago, nato dalla relazione con il ballerino Stefano De Martino, è nato all’incirca alla settimana di gravidanza in cui si trova.

La nota showgirl e l’ex hairstylist sono davvero felicissimi per l’arrivo della piccola, tanto che Antonino ha condiviso con i propri follower un regalo preso per la nascitura.

Il regalo di Antonino Spinalbese per la sua primogenita e le parole dell’ex hairstylist su Belen

Il ragazzo di 26 anni sta per diventare padre per la prima volta e ha voluto mostrare sul suo profilo Instagram un regalo preso per la figlia che nascerà a breve.

Una carinissima targa in legno, con colori pastello e un delicato disegno floreale, in bianco, al centro della targa, il nome della bambina.

Il futuro papà ha inoltre spesso belle parole nei confronti della compagna, Belen Rodriguez. Spinalbese ha infatti dichiarato:

” Sono stato molto fortunato. Belen ha buttato fuori quello che avevo dentro di me, ha creduto in me. Lei mi ha dato il coraggio di buttarmi. Mi ha dato la grinta. E io la ringrazierò sempre. Mi ha rubato il cuore e la mente”.

Le parole dell’ex hairsylist che grazie alla compagna ha maturato una maggiore consapevolezza di se stesso, portandolo a lasciare il suo vecchio lavoro, che ormai non lo gratificava più, per cimentarsi nelle sue passioni, la fotografia e il disegno.

In ultimo Spinalbese ha affermato che spera che Luna Marì riprenda almeno un po’ dal suo carattere e bel viso della madre, alla quale ha di recente dedicato un tatuaggio come simbolo del suo amore, una rappresentazione di Amore e Psiche.