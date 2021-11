Antonino Spinalbese grave incidente, la corsa in ospedale, auto distrutta. La reazione di Belen è assurda

Apprensione per Antonino Spinalbese, il compagno o ex compagno di Belen Rodriguez che in queste ore avrebbe pubblicato delle fotografie poco chiare circa cosa gli sarebbe accaduto. Diverse testate sembrano aver dedotto dalle immagini che il parrucchiere sia stato vittima di un incidente stradale e che si troverebbe per questo motivo ora ricoverato in ospedale.

Antonino Spinalbese: le foto che allarmano i fan

Le foto postate su Instagram da Antonino Spinalbese

A gettare un po’ di apprensione per le condizioni di salute di Antonino Spinalbese sarebbe stato lo stesso parrucchiere, ora anche influencer, che sui social avrebbe pubblicato alcune fotografie di quello che sembrerebbe essere stato un incidente che lo vedrebbe coinvolto in prima persona.

Dapprima la fotografia di un parabrezza in frantumi e la semplice scritta “Ok“, dal tono particolarmente ironico come a far intuire che in realtà niente vada come dovrebbe andare. È la seconda fotografia in realtà a preoccupare molto di più: nell’immagine postata nelle storie, l’ex compagno di Belen, viene immortalato sicuramente il suo braccio con una evidente flebo attaccata, facendo presupporre che i due scatti siano l’uno conseguenza dell’altro.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sempre più lontani

Belén Rodriguez e il commento su Instagram che potrebbe confermare la crisi con Antonino Spinalbese. Fonte: Instagram

Non è dato sapere quali siano ora le condizioni di salute dell’hairstylist più “chiacchierato” del momento alla luce della crisi che starebbe attraversando con Belen. Voci vicine a quella che sembra essere ormai un’ex coppia parlano di un drastico allontanamento tra i due che si vedrebbero più solamente per la piccola Luna Marì, nata da pochi mesi.

E mentre Antonino Spinalbese si immortala sempre più solo e lontano da Belen, l’argentina sui social sembra snocciolare dettagli del suo stato sentimentale attraverso immagini evocative e frasi che potrebbe rivelare molto più di quanto sembri. “Sono una persona che gioisce a tratta, e giusto per rimanere in equilibrio soffro altrettanto. Come chiunque di voi“, scrive Belén a commento di un suo recente post lasciando intendere che non sia questo forse il miglior momento della sua vita privata.

E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

L’articolo Antonino Spinalbese grave incidente, la corsa in ospedale, auto distrutta. La reazione di Belen è assurda proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.