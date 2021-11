antonino-spinalbese-ha-avuto-un-incidente-in-auto,-la-foto-choc:-come-sta-adesso

Antonino Spinalbese, incidente in auto: la foto preoccupa

In queste ultime ore Antonino Spinalbese ha fatto preoccupare tutti i suoi numerosi follower su instagram. Cos’è successo? Antonino Spinalbese ha avuto un incidente in auto. Difatti quest’ultimo, poco fa, ha pubblicato nelle sue storie su instagram la foto del vetro del cruscotto della sua auto completamente distrutto (disponibile a fondo articolo). Non è dato sapere cosa sia successo, visto che l’ex di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese si è limitato a scrivere un laconico ‘Ok’. L’incidente in auto di Antonino Spinalbese pare sia avvenuto ieri sera.

Antonino Spinalbese e l’incidente in auto: come sta adesso l’ex (?) di Belen Rodriguez

In tanti adesso si staranno chiedendo come sta adesso il compagno di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese (o ex?). Anche su questo aspetto il diretto interessato ha preferito non dare alcun tipo di informazione, limitandosi giusto poco fa a postare nelle sue storie su instagram la foto del suo braccio attaccato ad una flebo. Quindi si può tranquillamente dire che al momento Antonino Spinalbese è ricoverato in ospedale non in gravi condizioni, visto che ha avuto anche la forza di essere presente sui social in questo momento particolarmente complicato della sua vita. Si segnala che al momento Belen Rodriguez, la quale pare non vivere più insieme ad Antonino, non ha rilasciato alcun tipo di dichiarazione a tal proposito.

Antonino Spinalbese in ospedale: la reazione di Belen Rodriguez spiazza tutti

E’ vero che Belen Rodriguez non ha rotto il silenzio sull’incidente in auto di Antonino Spinalbese, però continua ad essere presente sui social postando foto e video in cui sembra essere particolarmente serena e felice a uno shooting. La sua reazione ha sicuramente spiazzato i suoi numerosi follower, visto che non ha evidenziato alcun tipo di preoccupazione per lo stato di salute di Antonino Spinalbese dopo l’incidente in auto. Forse non è stata informata?

L’articolo Antonino Spinalbese ha avuto un incidente in auto, la foto choc: come sta adesso sembra essere il primo su LaNostraTv.