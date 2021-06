antonino-spinalbese,-la-sua-ex-contro-belen-rodriguez:-“mi-ha-telefonato,-chiamata-fuori-luogo”

Belen e Antonino

Belen Rodriguez e di Antonino Spinalbese chiamati in causa dall’ex di lui

Erano settimane che non si parlava di Belen Rodriguez e di Antonino Spinalbese. Nelle ultime ore la conduttrice di Tu sì que vales e il suo giovane compagno sono tornati al centro dell’attenzione mediatica ma per qualcosa di indiretto, ovvero perché sono stati menzionati dall’ex fidanza di lui.

L’ex moglie di Stefano De Martino ormai è alle battute finali con la sua gravidanza, infatti molto presto diventerà madre per la seconda volta. A tal proposito, nel nuovo numero del magazine DiPiù ha è contenuta una lunga intervista a Chiara, l’ex storica fidanzata del fotografo e parrucchiere.

Chiara replica alla soubrette argentina

Intervistata dal settimanale DiPiù, l’ex di Antonino Spinalbese ha ammesso che lei era molto felice con lui, per quattro anni è andato tutto bene, finché poi qualcosa si è rotto. “Eravamo in una fase della vita in cui volevamo cose diverse: lui cercava la stabilità sentimentale, io volevo ancora progettare il mio futuro professionale. Così è finita: l’ho fatto soffrire“, ha dichiarato Chiara alla nota rivista di gossip e televisione.

Quando la loro storia d’amore è giunta al capolinea lei si è trasferita a Taiwan per lavoro mentre l’hair stilyst ha trovato un nuovo amore un personaggio abbastanza popolare come Belen Rodriguez. che allora era reduce del secondo tentativo fallito di reunion con Stefano De Martino.

La reazione di Belen Rodriguez al post di Chiara

Quando Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez hanno ufficializzato la loro storia d’amore, l’ex di lui Chiara, attraverso il suo profilo Instagram ha scritto: “Non mi sento inferiore a nessuno”. Una frase che ha fatto storcere il naso alla soubrette argentina. “Ho scritto un messaggio sui social in cui ho detto: ‘Non mi sento inferiore a nessuno’. Nella bufera era un modo per difendermi, per dire: guardo avanti. E cosa è successo? Mi ha telefonato Belen. Cosa mi ha detto? Mi ha invitato a non esternare pubblicamente certi miei pensieri che avrebbero potuto essere fraintesi, ma io ho trovato quella chiamata fuori luogo e ho detto a Belen: ‘Scusami, perché mi chiami tu e non il mio ex se qualcosa non vi sta bene?’ A quel punto non ci siamo più sentiti“, ha replicato la ragazza sul magazine.

Lui ha fatto perdere le sue tracce anche quando è morta la nonna di lei. “Era come una seconda mamma per me e mi è dispiaciuto che non si sia fatto vivo. È anche vero, però, che io l’avevo lasciato e fatto soffrire. Detto questo, ora gli auguro tanta pace e tanto amore con Belen”, ha concluso Chiara. Ad oggi né Belen né il compagno hanno replicato a tali affermazioni.