Antonino Spinalbese svela tutto su Belen “E’ colpa mia se è finita, Ecco perché l’ho lasciata” Fan senza parole

Antonino Spinalbese ha ammesso di essere stato la causa della rottura con Belen Rodriguez. Abbiamo ormai capito che la show girl argentina non è molto fortunata in amore. La sua vita è stata piena di tradimenti, colpi di scena, scandali, sin da quando era molto giovane ed è stato divulgato un suo video pornografico, o quando era la fidanzata di un uomo complicato come Fabrizio Corona. Poi sembrava essere arrivato il principe azzurro con Stefano De Martino. Lui era solo un semplice ragazzo napoletano, entrato nella scuola per giovani talenti di Maria De Filippi per diventare un ballerino.

Ma la relazione non è nato in modo pulito. All’epoca infatti, Stefano De Martino era fidanzato con la cantante Emma. Nonostante Belen Rodriguez sia riuscita a portarlo all’altare, il loro rapporto non è riuscito a essere continuo e a creare una famiglia nel modo standard. E’ arrivata la competizione, la voglia di lui di lavorare più di lei, soprattutto le corna che sembra le abbia messo più di una volta. Negli ultimi anni li abbiamo visto prendersi e lasciarsi in continuazione. E durante queste pause lei non è stata con le mani in mano: ha avuto storie durature con Antonino Spinalbese e Andrea Iannone.

In particolare, con il parrucchiere ha avuto anche la sua secondogenite, Luna Marì. Era arrivato il tempo per Belen Rodriguez di dare una sorella a Santiago e i continui screzi con Stefano De Martino non hanno permesso che i suoi due figli avessero lo stesso padre. Adesso lei è tornata con il ballerino napoletano, che oggi è diventato un noto conduttore, mentre Antonino Spinalbese è entrato nella casa del Grande Fratello Vip. Perché questa è un’altra delle doti della show girl argentina: con i gossip che circondano la sua vita, fa entrare tutti nel mondo del piccolo schermo.

L’anno scorso abbiamo visto Andrea Iannone a Ballando con le Stelle, quest’anno vediamo Antonino Spinalbese nella casa più spiata d’Italia. Per non parlare poi dei suoi fratelli e dei suoi genitori, sempre in giro per i vari reality show della nostra televisione. Belen Rodriguez è bellissima, è una grande star dei nostri tempi, ci delizia con i suoi scandali e continua imperterrita a essere sfortunata in amore. Al punto che il padre di sua figlia ha raccontato davanti all’Italia intera di essere stato lui stesso la causa della loro rottura. L’ennesima volta, quindi, che la donna è stata lasciata.

“Io ho sbagliato e sono stato io che ho fatto saltare una relazione” ha raccontato Antonino Spinalbese nella casa del Grande Fratello Vip. Siamo sicuri che l’argomento Belen Rodriguez tornerà molto spesso durante il serale e che Alfonso Signorini non si lascerà sfuggire questa occasione di rivelare altri dettagli della vita della show girl. Per il momento sappiamo anche che l’uomo ha la tendenza a scappare. Ha raccontato di essere sempre andato via davanti alle discussioni con la sua ex compagna, e di non essere riuscito ad affrontare i problemi insieme a lei. Ma sicuramente scopriremo altro e non vediamo l’ora.

E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

Antonino Spinalbese svela tutto su Belen “E’ colpa mia se è finita, Ecco perché l’ho lasciata” Fan senza parole scritto su Più Donna da Maria Costanzo.