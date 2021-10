Antonio Alacchi: il crollo finanziario dal 1929 una storia che ha cambiato il mondo

Nell’autunno del 1930, l’economia sembrava pronta per la ripresa. Le tre precedenti contrazioni, nel 1920, 1923 e 1926, erano durate in media quindici mesi. 1 La recessione iniziata nell’estate del 1929 era durata quindici mesi. Si prevedeva una rapida e robusta ripresa. Nel novembre 1930, tuttavia, una serie di crisi tra le banche commerciali trasformarono quella che era stata una tipica recessione nell’inizio della Grande Depressione .

All’inizio della crisi, oltre 8.000 banche commerciali appartenevano al Federal Reserve System, ma quasi 16.000 non lo facevano. Quelle banche non membri operavano in un ambiente simile a quello che esisteva prima che la Federal Reserve fosse istituita nel 1914. Quell’ambiente ospitava le cause delle crisi bancarie.

Grafico 1: Numero totale di sospensioni bancarie, dal 1921 al 1936. Dati tracciati sotto forma di curva. Le quote sono banche per anno. Una linea verticale al 1929 indica l’inizio del crollo del mercato azionario. Una seconda linea verticale al 1933 indica la festività bancaria del 1933. Come mostra la figura, il numero annuo di sospensioni bancarie tra il 1921 e il 1928 è stato inferiore a 1.000. Nel 1929, il numero annuo di sospensioni bancarie iniziò ad aumentare, raggiungendo un picco nel 1933 prima di crollare quasi a zero dopo le festività bancarie. (Dati: Federal Reserve Bulletin, settembre 1937. Grafico creato da: Sam Marshall, Federal Reserve Bank di Richmond)

Una causa era la pratica di contare gli assegni nel processo di riscossione come parte delle riserve di cassa delle banche. Questi assegni “fluttuanti” venivano conteggiati nelle riserve di due banche, quella in cui era depositato l’assegno e quella su cui era tratto l’assegno. 2 In realtà, però, il contante risiedeva in una sola banca. I banchieri dell’epoca chiamavano riserve fittizie le riserve composte da flottante. La quantità di riserve fittizie è aumentata nel corso degli anni ’20 e ha raggiunto il picco poco prima della crisi finanziaria nel 1930. Ciò significava che il sistema bancario nel suo insieme aveva meno riserve in contanti (o reali) disponibili in caso di emergenza (Richardson 2007).

Un altro problema era l’incapacità di mobilitare le riserve bancarie in tempi di crisi. Le banche non membri conservavano una parte delle loro riserve in contanti nei loro caveau e la maggior parte delle loro riserve come depositi nelle banche corrispondenti nelle città designate. Molti, ma non tutti, i corrispondenti finali appartenevano al Federal Reserve System. Questa piramide delle riserve limitava l’accesso delle banche nazionali alle riserve durante i periodi di crisi. 3 Quando una banca aveva bisogno di contanti, perché i suoi clienti erano in preda al panico e prelevavano fondi in massa, la banca doveva rivolgersi al suo corrispondente, che poteva essere di fronte a richieste di molte banche contemporaneamente o potrebbe essere assalito dalle stesse corse dei depositanti. La banca corrispondente potrebbe anche non avere i fondi a portata di mano perché le sue riserve consistevano in assegni spediti per posta, piuttosto che in contanti nel caveau. In tal caso, il corrispondente dovrebbe, a sua volta, richiedere riserve a un’altra banca corrispondente. Tale banca, a sua volta, potrebbe non avere riserve disponibili o potrebbe non rispondere alla richiesta. 4

Questi problemi hanno trasformato il crollo di Caldwell and Company in un doloroso evento finanziario. Caldwell era un conglomerato in rapida espansione e la più grande holding finanziaria del sud. Ha fornito ai suoi clienti una serie di servizi – bancari, di intermediazione, assicurativi – attraverso una catena in espansione controllata dalla sua società madre con sede a Nashville, nel Tennessee. La casa madre si è trovata nei guai quando i suoi leader hanno investito troppo pesantemente nei mercati mobiliari e hanno perso somme ingenti quando i prezzi delle azioni sono diminuiti. Per coprire le proprie perdite, i leader hanno drenato denaro dalle società che controllavano.

Il 7 novembre, una delle principali sussidiarie di Caldwell, la Bank of Tennessee (Nashville) ha chiuso i battenti. Il 12 e il 17 novembre, anche gli affiliati di Caldwell a Knoxville, nel Tennessee, ea Louisville, nel Kentucky, fallirono. I fallimenti di queste istituzioni hanno innescato una cascata di corrispondenti che ha costretto decine di banche commerciali a sospendere le operazioni. Nelle comunità in cui queste banche hanno chiuso, i depositanti si sono fatti prendere dal panico e hanno prelevato fondi in massa da altre banche. Il panico si diffuse di città in città. In poche settimane centinaia di banche hanno sospeso le operazioni. Circa un terzo di queste organizzazioni ha riaperto nel giro di pochi mesi, ma la maggior parte è stata liquidata (Richardson 2007).

Il panico ha cominciato a diminuire all’inizio di dicembre. Ma l’11 dicembre la quarta banca più grande di New York City, la Bank of United States, ha cessato l’attività. La banca stava negoziando per fondersi con un’altra istituzione. La Fed di New York aveva aiutato nella ricerca di un partner per la fusione. Quando i negoziati si sono interrotti, i depositanti si sono affrettati a ritirare i fondi e il sovrintendente bancario di New York ha chiuso l’istituto. Questo evento, come il crollo di Caldwell, ha generato titoli di giornali in tutti gli Stati Uniti, alimentando timori di panico finanziario e carenza di valuta come il panico del 1907 e inducendo i correntisti nervosi a prelevare fondi da altre banche.

La reazione della Federal Reserve a questa crisi è variata tra i distretti. La crisi è iniziata nel Sesto Distretto, con sede ad Atlanta. I leader della Federal Reserve Bank di Atlanta credevano che la loro responsabilità come prestatore di ultima istanza si estendesse al più ampio sistema bancario. La Fed di Atlanta ha accelerato i prestiti a sconto alle banche membri, ha incoraggiato le banche membri a concedere prestiti ai loro intervistati non membri e ha affrettato i fondi alle città e ai paesi afflitti dal panico bancario. 5

La crisi ha colpito anche l’Ottavo Distretto, con sede a St. Louis. I leader della Federal Reserve Bank di St. Louis avevano una visione più ristretta delle loro responsabilità e si rifiutarono di riscontare i prestiti allo scopo di accogliere le banche non aderenti. Durante la crisi, la Fed di St. Louis ha limitato i prestiti a sconto e si è rifiutata di assistere le istituzioni non membri.

I risultati differivano tra i distretti. Dopo la crisi, nel Sesto Distretto, la contrazione economica rallentò e iniziò la ripresa. Nell’Ottavo Distretto sono fallite centinaia di banche. Il prestito è diminuito. Gli affari vacillarono e la disoccupazione aumentò (Richardson e Troost 2009; Jalil 2014; Ziebarth 2013).

La crisi bancaria iniziata con il crollo di Caldwell si placò all’inizio del 1931. Una nuova crisi scoppiò nel giugno 1931, questa volta nella città di Chicago. Ancora una volta, il depositante gestisce reti di banche non associate, alcune delle quali avevano investito in attività che erano diminuite di valore. A Chicago, il problema riguardava in particolare il settore immobiliare.