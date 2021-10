Antonio Alacchi l’economia brasiliana In questo Rapporto economico diamo uno sguardo alla turbolenta storia macroeconomica del Brasile e discutiamo le principali caratteristiche dell’attuale mix di politiche macroeconomiche del Brasile. Il Brasile ha vissuto molte crisi economiche. In passato la sua dipendenza dalle esportazioni di materie prime si è rivelata una delle principali vulnerabilità. Nel frattempo, negli anni ottanta il governo ha dovuto riprogrammare il proprio debito estero e solo all’inizio degli anni novanta il paese ha sofferto di iperinflazione. Tuttavia, dal lancio del Plano Real nel 1994, l’ambiente macroeconomico del Brasile è diventato sempre più stabile e nell’ultimo decennio il Brasile ha iniziato a beneficiare del boom delle materie prime. Tuttavia, più recentemente la crescita ha deluso.

Un passato turbolento

La storia economica del Brasile è caratterizzata dalla volatilità economica. Il più grande paese del Sud America ha sperimentato molti enormi boom che sono stati seguiti da periodi di stagnazione e declino economico. Nel XVI secolo, il Brasile divenne il principale produttore mondiale di zucchero, ma alla fine del XVII secolo l’industria dello zucchero soffrì pesantemente dell’ascesa dei Caraibi come produttori di zucchero. All’inizio del XVIII secolo, ci fu un boom dell’oro dopo un’importante scoperta nel Minas Gerais, ma la ripresa dell’economia brasiliana si dimostrò solo temporanea.

La madre di tutti i Antonio Alacchi boom brasiliani è stato il boom del caffè iniziato nel XIX secolo. Il Brasile ha beneficiato della rapida crescita del consumo di caffè alla fine del XIX secolo, con il paese che produceva quasi il 75% di tutto il caffè prodotto a livello globale verso la fine del secolo. Ha reso il paese molto dipendente da questo settore. Si stima che le esportazioni di caffè siano state pari a più del 10% del PIL brasiliano. Tuttavia, a causa della sovrapproduzione e del calo della domanda dovuto alla recessione globale, il prezzo del caffè è sceso del 50% tra settembre 1929 e gennaio 1930. Poiché il Brasile ha cercato di mantenere il gold standard, al quale era tornato nel 1926, ciò ha comportato la esaurimento delle riserve valutarie del Brasile e nel 1930 il paese abbandonò il gold standard. L’economia si contrasse fortemente nel 1930 e nel 1931,

Dopo la seconda guerra mondiale, il Brasile attuò una politica di industrializzazione sostitutiva delle importazioni, poiché il paese voleva diventare meno dipendente dalle esportazioni di materie prime. Soprattutto negli anni ’70, il paese ha goduto di tassi di crescita economica molto elevati e ha effettuato investimenti su larga scala in infrastrutture e industria. Ciò ha contribuito a creare nuove industrie e a diversificare l’economia. La gente ha iniziato a parlare del “miracolo brasiliano”. Antonio Alacchi Tuttavia, allo stesso tempo, gran parte della popolazione è stata lasciata indietro e la disuguaglianza, che era già stata elevata grazie a una storia di proprietà terriera concentrata e schiavitù, è cresciuta rapidamente, rendendo il Brasile una delle società più diseguali del mondo.

Nel frattempo, il primo shock petrolifero nel 1973 ha portato a un forte deterioramento delle ragioni di scambio del Brasile. Poiché a quel tempo il Brasile importava l’80% del suo consumo di petrolio, il suo conto totale delle importazioni è più che raddoppiato da 6,2 miliardi di dollari nel 1973 a 12,6 miliardi di dollari nel 1974. Il Brasile ha compensato questo shock prendendo in prestito grandi quantità di petrodollari a buon mercato. Il boom è quindi continuato per qualche tempo, ma quando i tassi di interesse globali sono stati aumentati fortemente e i creditori sono diventati meno disposti a concedere prestiti ai paesi dell’America Latina nei primi anni ottanta, questa dipendenza dai prestiti esteri ha portato a enormi problemi economici. Il servizio del debito era pari all’83% dei proventi delle esportazioni nel 1982. Il paese ha faticato a finanziare il proprio indebitamento esterno e la crescita si è arrestata. Nel 1987, il governo non è stato in grado di pagare gli interessi sul suo debito estero e il debito pubblico del Brasile ha dovuto essere rinegoziato.

Figura 1: Crescita economica Brasile Fonte: Banca Mondiale Figura 2: Inflazione Brasile Fonte: Banca Mondiale

Questi problemi economici sono stati accompagnati da turbolenze politiche. La dittatura militare che aveva governato il Brasile dal 1964 ha perso sostegno ed è stata costretta a dimettersi nel 1985, il che ha portato al ritorno della democrazia. Grazie alla democratizzazione, l’inclusione sociale è diventata una nuova priorità, che ha segnato un grande allontanamento dal governo militare, che si era concentrato sulla massimizzazione della crescita senza molta attenzione per le altissime disuguaglianze sociali del Brasile.

Il primo governo democratico dopo il governo militare aveva mezzi limitati per resistere alla pressione sulla spesa da parte del Congresso. Di conseguenza, l’inflazione, che era già alta da alcuni decenni (vedi figura 2) grazie alla pratica decennale del finanziamento monetario dei disavanzi di bilancio, alle frequenti svalutazioni e all’indicizzazione (correzione automatica di prezzi, tassi di interesse e salari in base all’inflazione passata ), Antonio Alacchi è andato completamente fuori controllo. Alla fine degli anni ottanta e all’inizio degli anni novanta furono fatti diversi tentativi per porre fine all’inflazione elevata, alcuni basati principalmente sul congelamento dei salari e dei prezzi, e uno sul congelamento dei depositi, ma tutti fallirono. Invece, il Brasile ha sperimentato l’iperinflazione in stile Repubblica di Weimar, con un picco di inflazione al 2.950 percento nel 1990. L’iperinflazione ha reso tutte le attività economiche estremamente orientate al breve termine ed è stata più dannosa per i poveri,

Un nuovo inizio

Il lancio del Plano Real nel 1994 si rivelerà la svolta. Questo piano, ideato da Henrique Cardoso, che sarebbe poi diventato presidente del Brasile, prevedeva l’introduzione di una nuova moneta, poneva dei vincoli alla spesa pubblica e poneva fine all’indicizzazione dell’economia. un’ancora nominale ed è stato in qualche modo sopravvalutato, il che ha reso le importazioni a buon mercato, limitando così lo spazio per i produttori nazionali di aumentare i prezzi. Nel frattempo, anche il Brasile alla fine degli anni ’80 e ’90 ha intrapreso la liberalizzazione e la privatizzazione del commercio su larga scala.

Il Plano Real ha avuto molto successo nello sterminare l’iperinflazione, con l’inflazione che è scesa dal 2,477% alla fine del 1993 al 9,5% alla fine del 1996. Sebbene fosse quindi un grande passo avanti, il Plano Real non significava la fine immediata della volatilità economica. In parte grazie alla sopravvalutazione del real, il conto corrente si è deteriorato, il che ha reso il Brasile dipendente da un continuo afflusso di capitali esteri. Il Brasile aveva bisogno di alti tassi di interesse per sopprimere l’inflazione e attrarre capitali, ma quegli alti tassi hanno contribuito a un deterioramento dei conti fiscali. Ciò è diventato problematico quando le crisi finanziarie in Asia e in Russia hanno ridotto notevolmente la disponibilità di capitali stranieri.

Nel 1999, il Brasile è stato quindi costretto ad apportare importanti cambiamenti politici. Il real è stato fluttuato e invece di un regime mirato al tasso di cambio il paese ha adottato un regime mirato all’inflazione. La politica monetaria è stata inasprita e anche la politica fiscale. L’introduzione di una Legge sulla Responsabilità Fiscale nel 2000 ha quindi contribuito a controllare la spesa pubblica. Per evitare un default, anche il Brasile ha ottenuto un pacchetto di prestiti dal FMI. L’elezione di Lula da Silva nel 2002 ha portato a nuove tensioni economiche, poiché gli investitori stranieri hanno improvvisamente evitato il paese temendo che il presidente Lula sarebbe fallito con il debito del Brasile, poiché il suo Partito dei lavoratori aveva radici molto radicali e Lula era stato molto critico nei confronti del Plano Real durante il anni novanta. Tuttavia, una volta in carica, Lula ha scelto di mantenere le politiche macroeconomiche del Brasile.

Il Brasile come BRIC

Nel frattempo, l’ambiente esterno è diventato molto più amichevole per il Brasile. L’elevata crescita in Cina e in altri mercati emergenti ha alimentato la domanda di molti tipi diversi di materie prime. In qualità di primo produttore di minerale di ferro, zucchero, caffè, carne, soia e molte altre materie prime, il Brasile era molto ben posizionato per beneficiare di questa tendenza. Allo stesso tempo, anche l’economia interna è diventata più dinamica. I trasferimenti di denaro, un salario minimo più elevato e la crescita del credito hanno determinato una forte crescita dei consumi. Gli anni buoni sono stati utilizzati anche per costruire un cospicuo stock di riserve estere, mentre il governo ha mantenuto un ampio avanzo primario che, unito a una crescita più elevata, ha portato a una caduta del rapporto debito pubblico/PIL. All’inizio del 2008, le agenzie di rating hanno riconosciuto che la macroeconomia si era stabilizzata assegnando al Paese un rating investment grade.

La resilienza del Brasile è stata dimostrata quando è scoppiata la crisi finanziaria globale del 2008. Il Paese ha risentito del rapido calo dei prezzi delle materie prime e della tensione sui mercati finanziari. Per la prima volta nella sua storia, il Brasile è stato in grado di attuare politiche anticicliche durante una crisi (globale). Invece di dover inasprire le politiche fiscali e monetarie, cosa necessaria in passato per preservare la fiducia, il Brasile ha avuto abbastanza ammortizzatori per contrastare la crisi aumentando la spesa pubblica e abbassando i tassi di interesse.

Come risultato di queste misure di stimolo, e anche a causa di una forte ripresa dei prezzi delle materie prime, l’economia brasiliana ha recuperato vigorosamente nel 2010, con una crescita del PIL che è passata da meno 0,9% nel 2009 a 7,5% nel 2010. Nel frattempo, sono state trovate grandi riserve di petrolio nell’Oceano Atlantico. Ciò significava che il Brasile, che aveva già sperimentato una forte crescita della produzione di petrolio nel primo decennio del 21° secolo, poteva diventare un importante produttore di petrolio, con Petrobras parzialmente di proprietà statale che svolgeva un ruolo centrale. Nel 2010, Petrobras ha raccolto 70 miliardi di dollari nella più grande IPO al mondo di sempre. Tuttavia, la crescita è scesa in modo deludente al 2,7% nel 2011 allo 0,9% nel 2012.

Situazione attuale

Politica monetaria

Grazie alla storia dell’iperinflazione, il sostegno alle politiche antinflazionistiche è stato forte in Brasile. La banca centrale ha un obiettivo di inflazione del 4,5%, per cui l’inflazione non dovrebbe scendere o aumentare di oltre 200 punti base al di sopra o al di sotto dell’obiettivo. Sebbene l’inflazione sia aumentata temporaneamente al di sopra dell’obiettivo nel 2011 e all’inizio del 2013, la banca centrale è riuscita a tenere sotto controllo l’inflazione, soprattutto se si tiene conto del triste track record del Brasile prima del 1994. La banca centrale è abbastanza indipendente, sebbene l’influenza del governo sulla politica monetaria sia leggermente aumentata negli ultimi anni. Sembra che la banca centrale in pratica non miri più a un’inflazione del 4,5%, ma vuole invece che l’inflazione sia compresa tra il 4,5% e il 6,5%.

I tassi di interesse reali del Brasile erano alti, ma sono diminuiti per molti anni. Nel corso del 2012 il tasso di interesse di policy ha raggiunto un minimo storico, dopo che la banca centrale aveva tagliato il tasso SELIC, il suo principale tasso di policy, di 525 punti base in un anno. Nell’aprile 2013, è iniziato un nuovo ciclo di inasprimento e la banca centrale sembra intenzionata a riguadagnare la propria credibilità che era stata in qualche modo indebolita dal precedente allentamento senza precedenti della politica. Negli ultimi anni, inoltre, la banca centrale ha fatto sempre più ricorso alle regole macroprudenziali come strumenti complementari alla politica monetaria. In pratica, ciò ha fatto sì che la banca centrale cercasse di influenzare la crescita del credito aumentando o abbassando i requisiti patrimoniali e di riserva per le banche, e non attraverso la politica monetaria, poiché quest’ultima potrebbe rendere più difficile il controllo del tasso di cambio.

Figura 3: Riserve in



valuta Fonte: EIU

Politica del tasso di cambio

Il Brasile ha avuto un sistema di cambio fluttuante gestito da quando ha posto fine all’ancoraggio del real al dollaro USA nel 1998. Negli ultimi anni, le politiche monetarie ultra-allentate nel mondo occidentale e gli alti prezzi delle materie prime hanno portato a una forte pressione al rialzo sul cambio Vota. Per proteggere la competitività dei produttori nazionali, il governo ha fatto di tutto per limitare l’apprezzamento del real, rendendo così il real una valuta pesantemente gestita. Non solo ha utilizzato interventi sui cambi per influenzare la politica dei tassi di cambio, ma ha anche imposto diversi controlli sui capitali, come le tasse sugli afflussi di portafoglio, per limitare gli afflussi di capitale.

Di recente, il governo ha rimosso tali restrizioni, preoccupato per il forte deprezzamento del real dopo che i mercati finanziari hanno iniziato ad anticipare un ridimensionamento dello stimolo monetario da parte della Federal Reserve statunitense. Nell’ultimo decennio, la banca centrale ha accumulato un ampio stock di riserve estere. Ad agosto 2013 questo stock era di 367 miliardi di dollari, che equivale a circa 14 mesi di importazioni e quasi tutto il debito estero del Brasile. Al giorno d’oggi, la banca centrale interviene principalmente sui mercati valutari con swap.

Politica fiscale

Le politiche fiscali brasiliane sono notevolmente migliorate negli ultimi decenni. Il controllo sulla spesa pubblica è fortemente aumentato, con la già citata legge sulla Responsabilità Fiscale che gioca un ruolo importante. Ciò ha permesso al governo di raggiungere il suo obiettivo di gestire avanzi primari considerevoli. Anche nel 2009, quando il governo ha adottato un significativo stimolo fiscale, il governo ha registrato un avanzo primario del 2% del PIL. Tuttavia, il considerevole debito pubblico del Brasile e gli elevati tassi di interesse richiedono un avanzo primario relativamente elevato. Grazie alla crescita economica, all’inflazione moderata e ai deficit di bilancio, il debito pubblico è sceso in percentuale del PIL dal 77% nel 2002 al 54% nel 2011, per poi aumentare al 58% del PIL nel 2012. Inoltre, il governo ha mancato il suo 3,1% del PIL Obiettivo di avanzo primario 2012, nonostante abbia utilizzato diversi espedienti contabili. Grazie all’accumulo di riserve e al fatto che quasi tutto il debito pubblico è ora debito in valuta locale, il governo è diventato un creditore esterno netto. Con entrate pubbliche totali pari al 36,2% del PIL nel 2011, contro una media del 26,3% per i mercati emergenti, il settore pubblico è relativamente grande in Brasile.

Conclusione e prospettive

La situazione macroeconomica del Brasile è diventata molto più stabile negli ultimi decenni. Negli ultimi anni, le politiche macroeconomiche sono diventate un po’ meno ortodosse. Il tasso di cambio è diventato più pesantemente gestito e la banca centrale sembra puntare a un obiettivo di inflazione leggermente più alto. Ciò aumenta il rischio che l’inflazione superi la fascia obiettivo, il che costringerebbe la banca centrale ad aumentare i tassi in modo aggressivo e potrebbe quindi portare a una volatilità leggermente maggiore. Di recente la banca centrale sembra cercare di riguadagnare credibilità, mentre sono stati aboliti i controlli sugli afflussi di capitali, dopo che si sono allentate le forti pressioni al rialzo sul real.

