Antonio Chiaramonte, Presidente della casa cinematografica CinemaSet , scrive una lettera aperta a Dario Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Onorevole Ministro, egregio Direttore Generale, lo scrivente Antonio Chiaramonte rappresentante della casa cinematografica CinemaSet e componente del Comitato tecnico scientifico per il Miur per i progetti cinematografici sulla legalità a scopo educativo e didattico, desidera sottoporre all’attenzione del Ministro Franceschini e della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo un problema principale per noi produttori: Il coronavirus ha fermato, in gran parte, una delle industrie più attive italiane, in quanto per rispettare i protocolli di sicurezza legati ai controlli sanitari e a tutto il suo sistema i costi sono enormi, e i tempi di produzione si allungano almeno di una settimana in più rispetto alle quattro/cinque settimane di media per la realizzazione di un lungometraggio.

Nell’attuale situazione sanitaria, di cui siamo ben consapevoli come cittadini e operatori del nostro settore, capiamo che la salute è un bene primario da tutelare ad ogni costo.

Ma il problema principale è un altro : le assicurazioni. Tutte le compagnie che curano il nostro

settore si sono allineate, nessuna copertura per i rischi a causa del Covid-19 , : Il singolo

lavoratore sul set può essere assicurato con una polizza aggiuntiva che ha costi elevatissimi e

insostenibili , le misure di sicurezza possono sollevare dalla responsabilità civile, ma se una

produzione salta o viene rinviata a causa del virus tantissime compagnie di assicurazione non

coprono il danno e quelle poche che lo fanno hanno costi altissimi.

In un momento in cui si sta lavorando per una faticosa ripresa, costringere le produzioni ad

interrompere nuovamente l’attività rischia seriamente di compromettere il futuro di un intero

settore.

Per far sì che le imprese cinematografiche che hanno dovuto sospendere le attività a causa

dell’emergenza COVID19 possano essere sostenute in questa fase e possano riprendere

velocemente le lavorazioni, bisogna predisporre l’attivazione di fondi a garanzia per le

compagnie di assicurazioni per il nostro settore sui rischi non coperti in questo periodo di

emergenza. La nostra casa cinematografica ha nove progetti filmici in programma fino al 2023, tutti progetti rivolti al mondo scolastico, di cui la prima produzione è stata programmata a Maggio di quest’anno in Piemonte dopo diversi rinvii a causa dell’emergenza sanitaria. Oggi, però, abbiamo bisogno di voi.

Lei è il “nostro” Ministro. Lei si è già dimostrato molto sensibile negli anni passati ad ascoltare

le nostre esigenze, ma adesso, quello che ormai è un grido disperato di decine di migliaia di

persone, produttori , attori , maestranze e tutti coloro che lavorano per il cinema chiedono un

aiuto ed intervento concreto, adeguato e immediato.

Manifestando il più grande apprezzamento per la disponibilità dimostrata anche nel passato e

ringraziando per l’ascolto, confermo la più ampia collaborazione da parte della mia casa

cinematografica che rimane in attesa di convocazione via conference call e/o di comunicazioni.

Con immutata stima, La saluto cordialmente.

Antonio Chiaramonte