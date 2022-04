antonio-mezzancella,-nata-la-figlia!-foto.-l’annuncio-di-serena-bortone

Oggi è un altro giorno: Antonio Mezzancella è diventato papà

Si è aperta con un lieto annuncio di Serena Bortone la puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda lunedì 11 aprile 2022: augurando buon pomeriggio ai telespettatori sintonizzati su Rai1 e accogliendo gli ospiti presenti in studio, la conduttrice ha infatti comunicato ai telespettatori la nascita di Aurora, la figlia di Antonio Mezzancella. E il neopapà, visibilmente felice, ha raccontato:

E’ stata molto lunga, il travaglio è iniziato attorno alle 6 del pomeriggio di sabato ma il parto si è concluso alle 4.20 dell’indomani.

Georgia Manci ha partorito, è nata Aurora: i dettagli del lieto evento nel programma condotto da Serena Bortone

“Ad un certo punto mi hanno fatto uscire per via delle regole dovute al Covid” ha raccontato Antonio Mezzancella oggi in diretta, spiegando: “Ho accompagnato Georgia in ospedale, poi mi hanno mandato via perchè era ancora presto ma mi hanno richiamato quando è iniziato il travaglio vero e proprio”. La regia ha quindi mandato in onda una foto della bambina appena nata, che Serena Bortone ha commentato dicendo: “E’ bellissima!”.

Sono rimasto in sala parto con Georgia tante ore, dal tardo pomeriggio alle prime ore del mattino successivo

ha ribadito il famoso imitatore.

Antonio Mezzancella e il parto della compagna: “Ho visto cose incredibili”

“Ho visto delle cose… Ho capito che il corpo umano è davvero incredibile, quello femminile in modo particolare” ha dichiarato inoltre l’ospite fisso di Oggi è un altro giorno, facendo scoppiare a ridere la conduttrice e gli altri ospiti. “Eppure non era la prima volta per me, ho altre due figlie” ha ricordato subito dopo Antonio. Non è mancato, poi, un videomessaggio della neomamma Georgia Manci che, dall’ospedale, ha detto:

Ciao Serena, ciao affetti stabili. Sono ancora ricoverata, ecco la mia bambina che sta dormendo beatamente! Stiamo bene sia io che lei e vi mandiamo un abbraccio grande.

“Ci vediamo prestissimo” ha poi promesso la compagna di Mezzancella. “Georgia è bellissima, come se niente fosse” ha commentato scherzosamente Serena Bortone, mentre Antonio ha ironizzato dicendo: “Si è un attimo ripristinata dopo il parto”.

Durante il parto ero agitatissimo anche perchè, con le varie posizioni che Georgia doveva assumere, io ero un po’ parte attiva diciamo

ha raccontato infine Antonio, prima di mettersi al pianoforte con gli altri affetti stabili della trasmissione. Ultima battuta: “Il momento peggiore è quando i medici hanno consigliato a Geo di aggrapparsi a me…”. Sentendo ciò, tutti sono scoppiati di nuovo a ridere.

L’articolo Antonio Mezzancella, nata la figlia! FOTO. L’annuncio di Serena Bortone sembra essere il primo su LaNostraTv.