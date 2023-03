anziana-aggredita-e-rapinata-a-bologna:-fermato-dalla-polizia-il-bandito

Bologna, 25 marzo 2023 – È finito alla Dozza, arrestato dai poliziotti della sezione Crimine diffuso della Squadra mobile, il rapinatore che, ieri pomeriggio, intorno alle 17, aveva scippato una signora di 77 anni, buttandola a terra e provocandole la rottura del femore.

Era successo in via Franco Bolognese e i poliziotti, grazie alle telecamere presenti in zona, hanno subito individuato il delinquente, scappato dopo l’aggressione in bicicletta verso la stazione, dopo aver buttato la borsa appena rubata al mercatino di via Albani.

Dentro c’era tutto, a esclusione dei 40 euro che la vittima aveva nel portafogli.

L’uomo, un marocchino di 36 anni, subito riconosciuto dagli agenti perché già noto per aver messo a segno reati analoghi in passato, è stato rintracciato un paio d’ore dopo il colpo in via Irnerio.

I poliziotti, con il coordinamento della Procura, l’hanno quindi fermato per rapina e portato in carcere, in attesa della convalida.

Vittorio Rienzo