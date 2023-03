anziano-aggredito-e-ferito-a-bologna:-il-bandito-tenta-la-fuga.-inseguito-e-catturato

Bologna, 20 marzo 2023 – Anziano aggredito e buttato a terra con violenza, ieri pomeriggio, in viale Carducci, da un giovani che, con ogni evidenza voleva rapinarlo. L’anziano nella caduta ha riportato ferite e faticava a rialzarsi.

Bologna, furto al Bar da Sacco di Budrio: rubati sigarette e gratta e vinci per 25mila euro

L’episodio si è verificato intorno alle 16, fortunatamente la strada non era deserta e una persona che stava passando per la via ha avuto modo di osservare tutto l’accaduto e dare subito l’allarme. E’ così arrivata l’ambulanza del 118 e il personale ha effettuato una prima medicazione all’anziano (che probabilmente era una persona senza fissa dimora) che è però stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Orsola con un codice di minima gravità, ma con la necessità secondo i sanitari di ulteriori accertamenti.

Leggi anche Accoltellamento davanti alla discoteca: caccia agli aggressori

L’allarme non è stato lanciato, naturalmente, solo al 118 ma anche alle forze dell’ordine che sono arrivate sul posto ed è iniziato l’inseguimento del giovane che intanto era scappato per le vie limitrofe. Il rappresentante delle forze dell’ordine non si è perso d’animo ed è partito rincorrendo l’aggressore, da viale Carducci, dove l’anziano è stato gettato a terra fino verso l’incrocio tra le vie Mazzini e Bondi, dove il giovane malvivente è stato bloccato.

Non mancano gli episodi di persone che alla vista delle forze dell’ordine o anche in presenza di posti di blocco, scappano, chi in macchina, chi a piedi. Generalmente vengono tutti inseguiti e ripresi, non senza mettere a repentaglio la propria vita, ma anche quella delle persone che, per dovere, devono bloccarli o di chi si trova malauguratamente sulla strada.

Vito Califano