Ao avistar ex-companheira com atual namorado, homem ameaça mulher de morte com facão no pescoço e acaba preso em Paulicéia

Ao ser questionado, o envolvido disse aos policiais militares que parou onde a ex-mulher estava pois ficou preocupado ao avistar o veículo da vítima estacionado e danificado. Homem, de 45 anos, foi preso por violência doméstica neste domingo (12)

Polícia Militar

No último domingo (12), um homem, de 45 anos, foi preso em flagrante por violência doméstica, após ameaçar a ex-esposa, de 39 anos, com um facão no pescoço, em Paulicéia (SP).

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender um desentendimento entre um casal.

No local dos fatos, os policiais abordaram o suspeito e realizaram busca pessoal, porém nada de ilícito foi encontrado. Ao ser questionado, o homem disse que apenas parou onde a ex-mulher estava pois ficou preocupado após ver o veículo dela estacionado e danificado.

A vítima, por sua vez, disse à equipe que estava trocando os pneus do veículo junto com o atual namorado na Avenida Brasil, quando foi surpreendida pelo ex-companheiro. Em posse de um facão, ele colocou o objeto em seu pescoço e disse que iria “sangrar e matar”.

O namorado da vítima correu e o homem o perseguiu, porém não conseguiu alcançá-lo.

Ao avistar a viatura se aproximando do local, o suspeito escondeu o facão no porta malas do carro.

Ainda conforme a Polícia, durante vistoria no veículo, foi localizado um facão de 72 centímetros de comprimento, sem marca aparente e com bainha de couro.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos ao Plantão de Polícia Judiciária, onde foi ratificada a prisão em flagrante do homem por violência doméstica, ameaça e injúria.

