Ao menos 48 pessoas estão desabrigadas e 44 desalojadas no litoral

Pelo menos 48 pessoas estão desabrigadas e 44 desalojadas neste domingo (19) após os estragos causados pelas chuvas intensas que atingem todo o litoral norte. O número tem como base informações recentes repassadas pelas prefeituras litorâneas. Desde a madrugada, os municípios são afetados com alagamentos, deslizamentos de encosta, interdição de rodovias e falta de energia e abastecimento de água.

Até o início da tarde de hoje, Caraguatatuba tinha 44 pessoas desalojadas, sendo que dessas, 15 foram acolhidas pela prefeitura. As regiões Norte, Centro-Norte, Sul e o bairro Rio do Ouro foram as mais afetadas.

Em Ubatuba, havia 30 famílias da Região Sul do município que estavam desabrigadas. De acordo com a prefeitura, as famílias são dos bairros do Sertão da Quina, Maranduba, Arariba e Caçandoca. Na cidade, uma menina de 7 anos morreu depois de ter sido atingida por uma pedra de duas toneladas.

Já em São Sebastião, onde a administração declarou estado de calamidade pública, ao menos 28 pessoas estavam desabrigadas. Os moradores, segundo a prefeitura, estão sendo encaminhados para escolas municipais.

Ilhabela, que teve a região sul em estado de atenção, não havia registrado nenhum caso de família que ficou desabrigada ou desalojada.

As fortes chuvas que caíram nas últimas 24 horas provocaram estragos no estado de São Paulo, principalmente no litoral. Os temporais causaram alagamentos e deslizamentos de terra, que afetam o trânsito em pelo menos três rodovias da região. Em algumas cidades, há registro de falta de água e luz.

