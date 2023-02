Ao tentar atravessar avenida, homem é atropelado e fica gravemente ferido, no Jardim Bongiovani

Segundo o motorista, de 25 anos, local estava mal iluminado quando rapaz “apareceu do nada” cruzando a via para adentrar ao Parque do Povo, na madrugada deste sábado (25), em Presidente Prudente (SP). Um homem, sem identificação, ficou gravemente ferido após ser atropelado enquanto tentava atravessar a Avenida Onze de Maio, na madrugada deste sábado (25), no Jardim Bongiovani, em Presidente Prudente (SP).

À polícia, o motorista do carro, de 25 anos, disse que trafegava pela avenida quando o rapaz “apareceu do nada” cruzando a via para adentrar ao Parque do Povo, por volta das 1h15.

O local estava mal iluminado, ainda de acordo com o condutor, e ele não teve tempo hábil de desviar com o veículo, acabando por atropelar a vítima. Relatou, ainda, que permaneceu no local até a chegada do resgate.

Assim que chegou, a equipe da Polícia Militar foi informada de que o homem já estava sendo socorrido para o Hospital Regional (HR) de Presidente Prudente com ferimentos graves.

O motorista do carro “não apresentava debilidades psicomotoras aparentes”, também conforme a corporação.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local.

Investigação

Segundo informações do delegado da Polícia Civil, Eduardo Iasco, após prestar depoimento, o jovem foi liberado.

“O importante agora é identificarmos a vítima e localizar familiares”, ressaltou ao g1.

Um inquérito policial será instaurado pela Central de Polícia Judiciária (CPJ) para apurar as causas do acidente.

Vittorio Rienzo