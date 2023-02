Ao trafegar pela contramão, motociclista morre após colidir de frente com veículo na Rodovia Raposo Tavares, em Regente Feijó

Motorista do carro, um homem de 41 anos, foi socorrido ao Hospital Regional (HR) de Presidente Prudente (SP) com ferimentos leves. Motociclista, de 22 anos, diria na contramão quando foi atingido pelo veículo, em Regente Feijó (SP)

Um homem, de 22 anos, morreu após colidir a moto que dirigia contra um veículo na madrugada deste domingo (19), na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Regente Feijó (SP).

Segundo informações da Polícia Rodoviária, por motivos desconhecidos, o motociclista dirigia em contramão pela pista sentido oeste, quando bateu de frente com um carro, no km 549,350.

O condutor da motocicleta faleceu no local.

O motorista do veículo, um homem de 41 anos, foi socorrido ao Hospital Regional (HR) de Presidente Prudente (SP) com ferimentos leves.

O condutor do carro realizou o teste do etilômetro ativo, que resultou em negativo para ingestão de álcool.

Durante o atendimento da ocorrência, as duas faixas da Rodovia Raposo Tavares foram interditadas. O trânsito fluiu pelo acostamento até às 9h34, quando houve a liberação total da via.

A perícia foi acionada até o local.

