Aos 118 anos, idosa no RJ é 2 anos mais velha que espanhola considerada a mais velha do mundo pelo Guinness

Dona Deolira Glicéria nasceu em 1905 em Porciúncula, no Noroeste Fluminense, mas mora há cerca de 6 meses em Itaperuna, onde é cuidada pela família. Ela completou 118 anos de história nesta sexta-feira, 10 de março. Dona Deolira reza o Pai-Nosso no dia do aniversário de 118 anos

Você já pensou em chegar ou passar dos 100 anos de idade? Com carisma e alegria a dona Deolira Gliceria Pedro da Silva, nascida em 10 de março de 1905 em Porciúncula, no Noroeste Fluminense, completou 118 anos nesta sexta-feira.

Há 6 meses ela mora em Itaperuna, cidade que fica a cerca de 40 km da terra natal, e é cuidada pela família.

Com seus 118 anos de história, Dona Deolira é 2 anos mais velha do que a espanhola Maria Branyas Morera, que completou 116 anos no última dia 4 de março, e é considerada pelo Guinness Book a mulher mais velha do mundo.

Dona Deolira Glicéria nasceu em 10 de março de 1905 em Porcíuncula, no RJ

Arquivo pessoal

De acordo com o médico na especialidade de Geriatria e Psiquiatria dr. Juair de Abreu Pereira, que acompanha a dona Deolira, são três pontos que dão exemplo de longevidade.

“Ela soube lidar com o estresse do dia a dia; soube ter diariamente ao longo da vida uma alimentação saudável; soube preservar o cognitivo, a memória mediante uma boa qualidade de sono e, acima de tudo, é uma mulher de fé em Deus”, disse dr. Juair.

Ela também adora música. Marchinhas de carnaval estão entre as preferidas. As orações do Pai-Nosso e Ave-Maria também são repetidas por vó Deolira, como mostra o vídeo no início desta reportagem. No registro, ela aparece ao lado do doutor Juair.

Dona Deolira é única das três irmãs vivas. Ela teve sete filhos, mas ao longo da vida se despediu de quatro deles.

Ela tem três filhos vivos, 40 bisnetos e cerca de 15 tataranetos. Já o número de netos, a família diz que não dá pra contar.

Mata