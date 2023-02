Aos 17 anos, estudante de São Carlos é aprovada em 1º lugar em medicina na USP Ribeirão

Além de passar na Fuvest, Gabriella, que desde criança sonhava em ser médica, também conseguiu aprovação no curso na Unicamp e ficou em sétimo lugar no vestibular da Unesp. Gabriella Ferreira Marucci da Silva, de São Carlos, conseguiu 1º lugar em medicina na USP Ribeirão

Arquivo pessoal

Com uma intensa rotina de estudos, aos 17 anos a estudante de São Carlos (SP) Gabriella Ferreira Marucci da Silva conseguiu ser aprovada em 1º lugar no 2º curso mais concorrido da Universidade de São Paulo (USP): medicina no campus Ribeirão Preto.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Gabriella, que desde criança sonhava em ser médica, também conseguiu aprovação no curso na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e ficou em sétimo lugar no vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp).

“Foi muito emocionante quando descobri que tinha passado, o meu sonho era fazer medicina na USP de Ribeirão Preto porque eu sabia da qualidade da faculdade e, por morar em São Carlos, ficaria perto da família e dos amigos”, disse.

LEIA TAMBÉM:

Saiba tudo sobre a Fuvest

Veja os cursos mais concorridos da Fuvest 2023

Medicina na USP em Ribeirão Preto, SP, é o 2º curso mais concorrido

“Minha família também ficou muito emocionada e muito feliz com tudo. Eles sempre apoiaram, me levando pra prestar todas as provas e vestibulares e sempre nas orações”, completou.

A estudante que finalizou o 3º ano do ensino médio em 2022 contou ao g1 que foi avisada por uma amiga da escola que tinha sido aprovada na USP. “A internet de casa não funcionava e eu não conseguia abrir a lista de chamada”.

“Foi ela também que me contou que eu tinha passado na Unicamp. A lista tinha saído adiantada e eu não sabia”, disse.

Família de Gabriella fez comemoração depois de aprovações nos vestibulares

Arquivo Pessoal

Gabriella, que chegou a estudar quase 16 horas por dia na reta final dos vestibulares, disse que saiu da prova da Fuvest desanimada, achando que não seria aprovada.

“Quando saí do vestibular estava sem esperanças, achava que nem tinha passado e que tinha ido mal nas questões e na redação. E o resultado foi totalmente ao contrário. No dia 27 de janeiro descobri que tinha passado, e aí, na segunda-feira de madrugada, descobri que tinha passado em primeiro lugar quando liberaram as notas e a classificação”, lembrou.

Depois de descobrir as aprovações, a família da estudante organizou uma festa de comemoração com amigos e vizinhos próximos. Na oportunidade, ainda não havia sido divulgado o resultado da Unesp.

Família de Gabriella fez comemoração depois de aprovações nos vestibulares

Arquivo Pessoal

Rotina de estudos

Gabriella disse que tinha aulas na escola durante a manhã e, duas vezes na semana, tinha aulas até às 18h. Por conta disso, a rotina de estudos variava.

“Eu foquei bastante em estratégias de estudos, dedicando mais tempo de estudo pras disciplinas que são diferenciais nos vestibulares: a parte de exatas, biologia e redação”, disse.

Gabriella tinha rotina intensa de estudos para os vestibulares

Reprodução/RBS TV

Ela explicou que as disciplinas de humanas, como história, também eram estudadas, mas com menos tempo que as outras. “Isso porque eu já tinha uma base boa de conteúdo nessas matérias”, completou.

Dicas importantes

O coordenador pedagógico Josué Carlos Marra Sepe destacou que além da rotina de estudos, para ser aprovado no vestibular é importante o uso de um bom material de apoio, ambiente escolar humanizado e que o estudante saiba lidar com o lado emocional.

“Tudo está relacionado. A questão de vir para a escola, contar com um corpo docente preparado e saber lidar com a questão emocional, que é a pressão dos vestibulares e manter a saúde física, fazer uma boa alimentação e praticar atividade física”, disse.

Sepe explicou que às vezes o estudante se prepara bem, mas chega no momento do vestibular e a pressão acaba fazendo que ele não tenha um bom desempenho.

“É uma pressão muito grande e aí, de repente, ele [estudante] acaba regredindo e não consegue colocar em prática aquilo que adquiriu o ano todo”, completou.

Outra dica valiosa dada pelo coordenador é a importância do estudante se preparar fazendo simulados.

“É importante realizar muitos simulados e fazer provas no formato dos vestibulares, provas anteriores da Fuvest, do Enem, da Unesp e da Unicamp”.

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara.

Vittorio Rienzo