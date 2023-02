Aos 68 anos, morre Galdino Clemente, militante na criação da lei de cotas em Limeira

Galdino, que sofria de Parkinson, também militou pela implantação do feriado da Consciência Negra, em 20 de novembro, e é autor do livro “Vidas Marcadas”. José Galdino de Souza Clemente

Faleceu na manhã desta segunda-feira (27), aos 68 anos, José Galdino de Souza Clemente. Galdino, como era conhecido, foi um militante histórico do movimento negro em Limeira (SP), trabalho também reconhecido no estado e no país. Ao lado de outros ativistas do movimento negro, ele ajudou na implantação da lei de cotas no município e do feriado de 20 de novembro. As informações são da Prefeitura de Limeira.

Galdino também atuou na criação do Conselho Municipal dos Interesses do Cidadão Negro (Comicin), em 1994, colegiado do qual foi presidente, em 2016. Teve militância partidária, sendo presidente do PT de Limeira, além de ocupar cargos em instâncias superiores do partido.

Galdino ainda era atuante em causas culturais, tendo participado da criação de grupos em defesa da cultura vinculados ao afrodescendente. Ele é autor do livro “Vidas Marcadas”, publicado no início de 2020, mas escrito anos antes.

Segundo a administração municipal, o escritor e ativista sofria de Parkinson havia alguns anos. Separado, Galdino deixa os filhos, Patricia, Ticiane, Kwuame e Inaere. Era também pai de Priscila, já falecida. Ainda não existe confirmação de horários e locais de velório e sepultamento.

“Sensibilizados com a notícia do ativista do movimento negro, o prefeito Mario Botion, a primeira-dama Roberta Botion e a vice-prefeita, Erika Tank, transmitem os mais sinceros pesares à família e amigos de José Galdino de Souza Clemente”, comunicou a prefeitura, em nota.

Vito Califano