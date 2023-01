Aos 91 anos, carpinteiro constrói carros alegóricos de escola de samba no litoral de SP

Wallace Rocha, conhecido como ‘Seo Salário’, faz parte da escola de samba Mocidade Amazonense, de Vicente de Carvalho, em Guarujá (SP). Sambista de 91 anos comemora os 50 da escola de samba dele

Aos 91 anos, o carpinteiro Wallace Rocha, conhecido como ‘Seo Salário’, é o responsável pelas estruturas de madeira dos três carros alegóricos da Mocidade Amazonense. A escola comemorará 50 anos de história, no desfile deste ano, na passarela do samba Dráusio da Cruz, em Santos, no litoral de São Paulo.

‘Seo Salário’, em entrevista a TV Tribuna, afiliada da Globo, contou que faz parte da construção do desfile da agremiação de Vicente de Carvalho, em Guarujá (SP), desde quando os carros alegóricos ainda eram empurrados com as mãos e chamados de ‘tripé’.

“Essa escola para mim, depois que eu comecei a frequentar, é uma coisa que ficou dentro do meu coração. Não sei explicar o que pode ser. Então, me chamam para fazer uma coisa, eu vou. Me chamam para sair com a escola, eu saio. Eu estou sempre dentro dela”, disse.

Força de vontade de ‘Seo Salário’ é uma inspiração para os componentes da Mocidade Amazonense

Reprodução/TV Tribuna

Segundo ele, o primeiro contato com a carpintaria foi aos 13 anos. Na época, ele recebia o salário seis meses depois de começar o trabalho. Certa vez, quando foi reclamar do atraso no pagamento, recebeu o apelido de ‘Seo Salário’, como é conhecido até hoje.

“Fui lá [falar com o dono da carpintaria] e ele [disse]: ‘Vai embora daqui, seu moleque. Quer salário, quer aumento, cai fora daqui’. Eu saí e fiquei em cima de uma pilha de madeira chorando. Daqui a pouco, o rapaz [que fazia o pagamento] começou a chamar ‘salário’. Ninguém sabia o que era, ninguém falava nada. Ele falou: ‘É você Wallace, vem aqui. Eu te chamei de ‘salário’ porque você estava reclamando do salário'”, lembrou.

Paixão pelo Carnaval

‘Seo Salário’ já foi vice-presidente da Mocidade Amazonense duas vezes e afirma uma satisfação em ver os carros alegóricos prontos. “Todos eles ficam bonitos, não só da nossa escola, como das outras também. Fica uma coisa bonita”.

Carpinteiro de 91 anos constrói carros alegóricos da Mocidade Amazonense de Guarujá

Reprodução/TV Tribuna

“Eu gosto de Carnaval porque eu vejo o povo se divertir. Eu vendo, já fico feliz. Então, isso aí me enche de alegria e eu continuo fazendo a minha parte”.

O filho de Rocha também faz parte desta história. Segundo ‘Seo Salário’, ele foi presidente da agremiação e o responsável por fazer os primeiros carros alegóricos. O carpinteiro acrescentou ainda a felicidade do nome da quadra da escola ser ‘William Rocha’, como forma de homenagem ao filho.

Inspiração

A força de vontade de ‘Seo Salário’, aos 91 anos, é uma inspiração para todos os componentes da escola de samba. O carnavalesco Renan de Carvalho afirmou que Rocha é uma das peças principais para contar a história da Mocidade Amazonense na avenida.

‘Seo Salário’, faz parte da escola de samba de Vicente de Carvalho, em Guarujá (SP)

Reprodução/TV Tribuna

“50 anos de história. Não podia faltar os nossos fundadores e o Seo Salário, que até hoje está aqui no barracão com a gente, com mais de 90 anos, trabalhando e produzindo as nossas alegorias. A Mocidade Amazonense vai emocionar na avenida”.

O vice-presidente da Amazonense, Ousacir Francisco, destacou a criatividade do carpinteiro. “Ele tem uma imaginação muito grande. Então, ele é de suma importância para gente. Ele entende mesmo, principalmente de carpintaria, de madeira, ele é o craque”.

Wallace Rocha, de 91 anos, afirma ter no trabalho uma satisfação em ver os carros alegóricos prontos

Reprodução/TV Tribuna

