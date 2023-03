APAE de Itaperuna, RJ, celebra o Dia Internacional da Síndrome de Down com atividades

Evento contou com colaboradores, alunos e familiares; teve dança e palestra sobre o tema “Conosco e não por nós”. Apae de Itaperuna celebra o Dia Internacional da Síndrome de Down com atividades

Divulgação

Alunos e familiares da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, a APAE, junto com colaboradores, comemoraram nesta terça-feira (21) o dia Internacional da Síndrome de Down com diversas atividades em um clube no Centro da cidade.

O dia começou com um café da manhã compartilhado, apresentação de dança dos alunos com síndrome de down, palestra com a psicoterapeuta integrativa Elda Rejane Melo falando sobre o tema “Conosco e não por nós”.

Depois, foi servido o almoço oferecido por uma mãe que tem filha na APAE.

Ainda como parte das atividades, pais e assistidos deram depoimentos sobre superação e desenvolvimento com os acompanhamentos multidisciplinares.

valipomponi