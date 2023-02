Apartamentos compactos de alto padrão trazem versatilidade para morar e segurança para investir em todo o Brasil

E a gestão imobiliária eficiente pode gerar ainda mais valor à sua aquisição. Os apartamentos compactos de alto padrão se espalharam por todo o país, conquistando investidores em busca de renda com o aluguel acima da média de mercado.

As opções de investimentos são as mais variadas, mas o setor imobiliário se consolida como uma escolha segura e muito rentável. Ter um imóvel para morar é uma das grandes conquistas da vida e a valorização é garantida. Para ter ainda mais acerto é preciso acompanhar as tendências. Uma delas são os apartamentos compactos de alto padrão.

Com muita versatilidade para morar e investir existem opções por todo o Brasil. E o que é preciso ser levado em conta nessa escolha? Procurar unidades construídas por incorporadoras que também estão alinhadas com a evolução do mercado, possuem credibilidade e proporcionam desenvolvimento urbanístico onde se instalam.

As unidades imobiliárias compactas se espalharam por todo o país, conquistando investidores que buscam rentabilidade com o aluguel acima da média de mercado. Esses são imóveis super bem localizados e que trazem praticidade, modernidade e segurança para atender um público mais jovem e descolado, executivos em trânsito ou ponto de apoio para quem mora no interior.

A praticidade desses apartamentos não está só na estrutura dos prédios projetados para oferecer inúmeras facilidades para quem adquire. Vai além, pois ainda é possível contar com uma gestão terceirizada dessas unidades. Você pode comprar e alugar por temporada. Usufruir no momento que precisar e rentabilizar quando não estiver ocupando. Empresas como a Housi trazem em seu DNA o propósito de serem a solução inovadora para incorporadoras, proprietários e locatários desses imóveis. Proporcionando mais liberdade, menos burocracia e rentabilidade para todos os elos dessa cadeia.

Essas aliadas da gestão imobiliária oferecem assessoria às incorporadoras para a criação do empreendimento perfeito para esse propósito, atendem os proprietários no projeto de interiores mais adequado e custo benefício, além de gerenciar a carteira dos mesmos para maior rentabilidade, atingindo locatários em todo o Brasil e até mundo que buscam praticidade, conveniência e conforto por meio dos serviços oferecidos. A rentabilidade líquida oferecida na locação varia entre 8% e 11% ao ano.

O mercado de locação residencial de Porto Velho já é muito aquecido e a chegada de empresas como essa vai trazer ainda mais dinamismo e pujança para os investidores de imóveis da capital. De acordo com a diretora executiva da SBS, Phaena Spengler, “as pessoas querem cada vez mais praticidade e, com isso, buscam espaços menores, mas que oferecem todas as comodidades nas áreas comuns de excelente localização e segurança”, explica. Com grande experiência no setor em Rondônia, Phaena reforça que o mercado está cada vez mais voltado para atender o cliente e que ele se sinta bem além da realização do sonho de ser proprietário. Enxergar oportunidades em novos lançamentos por exemplo, entendendo o que ele pode significar no futuro, traz não só segurança, mas ganho real.

SOBRE A SBS EMPREENDIMENTOS

A SBS Empreendimentos há mais de 25 anos, incorpora e constrói empreendimentos residenciais em Mato Grosso do Sul e Rondônia. Fundada pelo engenheiro civil, Celso Spengler, a empresa tem como propósito criar valor para as pessoas, para o entorno e para a cidade onde está inserida. O imenso empenho executar com qualidade, planejamento e segurança dos processos norteia toda sua trajetória.

São mais de 250 mil m² em área construída em Rondônia, trazendo desenvolvimento, qualidade e conforto para mais de 3.000 famílias. O trabalho comprometido com o cliente envolve forte investimento em tecnologia, capacitação e extremo cuidado com o ambiente e com a sociedade.

A SBS tem certificação de qualidade nível A do PBQPH, além de ser a primeira construtora a ter uma certificação ESG em Rondônia, o Selo Casa Azul em 2021.

Acesse: http://www.sbsempreendimentos.com.br

