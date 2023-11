Aperibeauty: vip e personaggi oggi ospiti di Studio Italian Skincare a Roma

By

Oggi, nel cuore di Roma, nell’esclusiva zona dell’EUR, Studio Italian Skincare di Marilina Gagliardo si prepara ad ospitare un evento straordinario: Aperibeauty. Un’occasione unica che metterà sotto i riflettori il mondo dell’estetica e della bellezza, con la partecipazione di celebrità della TV, del cinema e dello spettacolo.

A guidare questa serata speciale sarà la famosa e splendida conduttrice-attrice Veronica Ursida, che in qualità di madrina dell’evento, porterà il suo carisma e il suo stile unico conferendo al tutto un tocco di classe e raffinatezza. Veronica sarà il fulcro attorno al quale si snoderà l’evento, aggiungendo un fascino straordinario e un’eleganza senza pari.



Studio Italian Skin Care, situato in Via del Pianeta Urano 10, sarà il palcoscenico di questo affascinante evento a partire dalle 17:00. Marilina Gagliardo, la mente creativa dietro Studio Italian Skincare, sarà la padrona di casa di questa serata straordinaria. Il mondo dei media sarà ben rappresentato con la presenza di giornalisti di spicco, tra cui Patrizio Batino (direttore de “La voce del Lazio”) e Stefano Di Santo (capo al vertice di “Roma Capitale Magazine”). La nota blogger Daniela Ferrari, autrice de “Le Chicche Chic”, sarà presente per catturare ogni dettaglio.



La lista delle celebrità partecipanti è impressionante: la meravigliosa attrice-conduttrice e showgirl Maria Monsè, la bellissima influencer Sarah Michelotti, seguita da oltre 2 milioni di follower, e la talentuosa attrice e sceneggiatrice Monica Carpanese. Il noto make-up artist delle star Massimo Polese. La modella dai capelli color rame, Sabrina Diamanti, e il modello dagli occhi blu, Domenico Santarella, aggiungeranno un tocco di glamour all’evento. La giornalista Sara Lauricella sarà presente per cogliere ogni momento indimenticabile e provare gli splendidi trattamenti. Non mancheranno amici cari dello Studio Italian Skin Care, tra cui Matteo Ascoli, Giancarlo Fiori e Micaela Pellegrini, che contribuiranno a rendere l’atmosfera ancora più calorosa.

Aperibeauty promette di essere un mix esplosivo di bellezza, moda e intrattenimento. Gli ospiti avranno l’opportunità di immergersi in un’atmosfera di lusso, circondati da celebrità e influencer di spicco. Saranno presentati i segreti di bellezza più innovativi e le ultime tendenze nel settore dell’estetica, rendendo l’evento un’esperienza indimenticabile per tutti gli appassionati di bellezza.



Durante la serata, gli ospiti avranno l’opportunità di deliziare il palato con un aperitivo fantastico, preparato con cura per soddisfare anche i palati più raffinati. Fotografi professionisti cattureranno ogni istante, immortalando la bellezza, l’eleganza e lo spirito vivace di Aperibeauty. In conclusione, Aperibeauty allo Studio Italian Skin Care si preannuncia come un evento straordinario che celebra l’estetica, la bellezza e il lusso nel cuore di Roma.

