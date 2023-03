apertura-straordinaria-del-settore-m

La felicità di un bambino nel vedere materializzarsi di fronte a lui il mito di cui gli avevano tanto parlato papà Roberto Tomassoli, veterano della curva biancorossa, e il fratello maggiore: “Glielo avevo promesso, l’altro figlio aveva fatto la foto con Austin sette anni fa e lui ci teneva talmente tanto che aveva gli occhi lucidi”. Per provare a contenere l’onda d’urto la Vuelle ha chiesto ed ottenuto in via straordinaria l’apertura ai propri tifosi dell’M1, uno dei tre settori della curva opposta al K. Significano 350 posti in più da destinare in particolare alle scuole e alle società, in modo da non intasare le tribune per i fans che vorranno fare il biglietto. Solo se si riempirà tutto il palas in prevendita è possibile che venga dato l’ok per aprire anche le gradinate.

Vittorio Ferla