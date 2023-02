Apesar de queda nos últimos anos, número de trotes recebidos pelos bombeiros segue alto no Alto Tietê

Em 2018, 7% das chamadas registradas na região foram trotes. Prática é considerado crime e a pessoa pode até ser presa. Apesar de queda nos últimos anos, trotes para bombeiros continuam altos no Alto Tietê

Passar trote para a central de emergências do corpo de bombeiros, além de ser uma brincadeira de péssimo gosto, custa caro aos cofres públicos. E pior: pode até causar a morte de alguém que realmente precisa de socorro. No Alto Tietê, o número de chamadas “fakes” até diminuiu nos últimos anos, mesmo assim continua muito alto.

Assim que a reportagem do Diário TV chegou os bombeiros tinham acabado de receber um chamado da central 193. As equipes se organizaram com agilidade para atender a ocorrência. As viaturas saíram rapidamente.

“Nós tivemos um caso prático agora de uma ocorrência de tentativa de suicídio por precipitação, um indivíduo querendo se jogar de um viaduto aqui em Mogi das Cruzes. Então, nós podemos ver um caso prático, a mobilização que é do Corpo de Bombeiros que é pra sair o mais rápido possível para as ocorrências”, disse Ruti Camilo, tenente do Corpo de Bombeiros

E essa não foi a única ocorrência que não deu em nada. Segundo a tenente, há pouco tempo as equipes foram mobilizadas para atender outra ocorrência falsa.

Viatura do Corpo de Bombeiros de Mogi das Cruzes

TV Diário/Reprodução

“Recentemente, durante o serviço aqui operacional, nós recebemos uma ligação de incêndio em residência com vítima. Nesses casos, nós utilizamos uma viatura de apoio de água, também uma viatura do comando de área, responsável aqui pela região do 17 grupamento de bombeiros e também a viatura de unidade de resgate, caso fosse necessário o atendimento de uma vítima durante esse incêndio. Infelizmente, nós chegamos no local e não havia nada, então é interessante nós verificarmos isso, que é um apoio, uma mobilização toda, de três viaturas no mínimo para um atendimento de incêndio em residência e chegar lá e não haver nenhum tipo de sinistro pra gente fazer o atendimento”, explicou a tenente.

Passar trote é crime e a pessoa pode até ser presa. Só no Alto Tietê, nos últimos cinco anos, o Corpo de Bombeiros recebeu mais de 365 mil trotes. O maior número de trotes neste período foi em 2018. Das mais de 1,5 milhão de ligações recebidas no ano, 112.616 eram trotes, ou seja, 7% das chamadas.

Já em 2019 foram 82.035 trotes, 5% das ligações recebidas pela corporação. Em 2020, diminuiu um pouco a incidência dos trotes, mas o número continuou alto: 64.873 registros, 4% dos telefonemas recebidos.

Em 2021, foram 54.083 trotes, 4% das chamadas recebidas pela central do corpo de bombeiros. Já em 2022 foram 51.573 trotes recebidos, 3% das ligações.

“Fazer essa brincadeira maldosa é sim crime e poderá ser responsabilizado. Detenção de um a seis meses. Se isso ensejar, uma investigação, o autor pode ser responsabilizado por crime de reclusão, crime de prisão. Crianças e adolescentes que fazem essa brincadeira, quem vai ser responsabilizado é os pais”, disse o delegado de polícia Francisco del Poente.

“Nós pedimos que não faça esse tipo de brincadeira de mau gosto, principalmente porque coloca em risco outras vidas, daquelas pessoas que realmente necessitam desse serviço essencial que é do Corpo de Bombeiros”, completou a tenente.

Vittorio Rienzo