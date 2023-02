Api robot per salvare l’ecosistema: il progetto dell’Università di Durham

Contrastare il declino delle api, i principali insetti impollinatori dai quali dipende il destino del nostro ecosistema, attraverso la combinazione di biologia, microrobotica, intelligenza artificiale e machine learning. È questa la scintilla alla base di RoboRoyale, il progetto finanziato dall’UE e sviluppato dall’Università di Durham, nel Regno Unito, insieme ad altri centri di ricerca in Europa.

L’obiettivo è quello di dare vita a un sistema in grado di supportare il benessere dell’ape regina, l’individuo chiave responsabile del successo riproduttivo e dell’efficienza di una colonia.

Come? Utilizzando sciami di api robot che replicano le funzioni delle “api cortigiane”, quelle incaricate di nutrire, strigliare e pulire la regina e di facilitare il trasferimento dei feromoni dalla regina alle api operaie. Uno dei compiti delle api robot è quello di stimolare la deposizione di uova da parte della regina, fornendole specifici alimenti ricchi di proteine al momento giusto.

L’aumento delle api e dei voli di foraggiamento porterà così a una maggiore impollinazione dell’ecosistema circostante, con conseguente beneficio per il benessere e la crescita di piante e animali.

“Il nostro piano è quello di influenzare un intero ecosistema interagendo con un solo animale, la regina”, spiega Farshad Arvin, robotico e informatico presso l’Università di Durham. “Se riusciamo a fare in modo che attività come la deposizione delle uova avvengano al momento giusto, ci aspettiamo di avere nidiate più sane e colonie più attive e in salute. Questo migliorerà quindi l’impollinazione”.

Nei prossimi mesi si darà il via alle sperimentazioni in alcuni alveari riprodotti in laboratorio in Austria e in Turchia. Il test permetterà di guidare all’interno di un alveare da sei a otto api cortigiane robot controllate da remoto, il cui comportamento verrà indirizzato sulla base dei dati raccolti dal team di ricerca nei mesi precedenti. Mesi durante i quali il team ha monitorato il comportamento delle api regine in diversi alveari con telecamere ad alta risoluzione e software di analisi delle immagini, catturando più di 150 milioni di traiettorie di api regine e filmati dettagliati delle loro interazioni con altre api.

Per contrastare il declino degli insetti impollinatori la Commissione europea ha già avviato diverse iniziative, come la comunicazione al Parlamento Europeo dal titolo “Un nuovo patto per gli impollinatori”, nella quale vengono indicate delle linee guida per frenare la perdita di api e di altri insetti impollinatori, che soltanto in Europa garantiscono la produzione di circa l’80% delle specie coltivate.

L’articolo Api robot per salvare l’ecosistema: il progetto dell’Università di Durham proviene da The Map Report.

