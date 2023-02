Aplicação da 3ª dose da Pfizer Baby é iniciada nesta segunda em Aracaju

De acordo com a SMS, a vacina pode ser encontrada em todas as unidades Básicas de Saúde da capital. Vacinação com imunizante Pfizer Baby

Joana Lima/Arquivo

Aracaju inicia, nesta segunda-feira (13), a aplicação da terceira dose da Pfizer Baby para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, que iniciaram o esquema vacinal com o mesmo imunizante e tomaram a segunda dose há 56 dias. A informação é da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

De acordo com a SMS, a vacina pode ser encontrada em todas as unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e até as 18h nas unidades com horário estendido (UBSs Augusto Franco, Marx de Carvalho, Onésimo Pinto e Francisco Fonseca).

O esquema para quem iniciou com a Pfizer Baby são três doses, sendo a segunda com um intervalo de 28 dias da primeira, e a terceira com 56 dias da segunda.

Vittorio Ferla