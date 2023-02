Aplicação em taxa variável com Uniport 5030 NPK rende 10 sacas a mais por talhão para produtor de São Gabriel do Oeste (MS)

Nino Catelan Mosena comparou talhão com aplicação em taxa fixa e percebeu ganho de produtividade em mesma quantidade de área. Conhecimentos unidos às tecnologias presentes na máquina foram primordiais para o resultado positivo. O produtor NIno está comemorando o resultado positivo

Produzir mais no mesmo talhão é o sonho de qualquer produtor rural, especialmente em um momento em que os custos estão elevados.

Foi o caso de Nino Catelan Mosena, que produz especialmente soja e milho em São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul, rotacionando sorgo, milheto e forrageiras em determinados talhões a cada safrinha de inverno.

Nino é o estilo de produtor que une muito conhecimento com tecnologia e consegue ótimos resultados em seus talhões. Comparando a aplicação de nitrogênio em taxa fixa com taxa variável, por exemplo, Nino conseguiu produzir 10 sacas a mais de soja no talhão com taxa variável.

“Escolhemos usar a adubadora da Jacto, Uniport 5030 NPK, para fazer a correção do solo em taxa variável. Inicialmente a gente fez um mapa de aplicação de nitrogênio em taxa variável, com imagens de satélite, em comparação com uma taxa fixa logo ao lado. Onde aplicamos em taxa variável, tivemos aumento de produção de 10 sacas. Tivemos a mesma aplicação, mesma quantidade de nitrogênio aplicada, mas de uma forma mais assertiva”, explica Nino.

Em um talhão como do Nino em que a nutrição do solo era irregular, com a aplicação em taxa variável, foi possível aplicar 100 quilos de nitrogênio em uma parte do talhão, enquanto outra recebeu 800 quilos.

“Esta adubadora da Jacto é muito eficiente e melhor utilizável, uma vez que traz muitas ferramentas para complementarmos o trabalho em taxa variável, controlando a dosagem e distribuindo fertilizantes com qualidade e uniformidade ao longo de toda a faixa de aplicação. Os mapas conseguem ser mais assertivos agora e evitamos remonte de aplicação, o que é benéfico tanto para o bolso quanto para as plantas”, complementa o produtor.

O bolso, aliás, agradeceu. Sendo a Rússia um dos principais fornecedores de fertilizantes para o Brasil e seu envolvimento em guerra com a Ucrânia, fez com que o insumo atingisse picos históricos de preços em 2022, de acordo com a consultoria StoneX.

Outras tecnologias presentes na máquina, como as ferramentas de Agricultura de Precisão da OTMIS, unem forças ao conhecimento de Nino. O monitor OTMIS, por exemplo, possibilita ver a área onde já foi aplicado o produto e configura parâmetros que permitem tomar decisões em tempo real, ajustando o sistema, se necessário.

A Uniport 5030 NPK traz ferramentas que melhoram o trabalho no campo

Além dessa tecnologia, o controle de bordadura, que interrompe a aplicação de forma automática quando se entra na faixa de bordadura, evita o desperdício de insumos em áreas sem plantação.

“As ferramentas de agricultura de precisão também presentes nesta Uniport trouxeram mais assertividade na aplicação”, finaliza Nino.

Com capacidade para 5.000kg de fertilizantes, a Uniport 5030 NPK, da Jacto, é uma adubadora autopropelida que traz um pacote tecnológico completo, além de características que proporcionam uma deposição rápida e precisa.

