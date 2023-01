Aplicações financeiras de estrangeiros no Brasil recuam 77% em 2022, para US$ 6,4 bilhões

Valor inclui ações, fundos de investimentos e títulos de renda fixa. Banco Central cita guerra na Ucrânia, alta de juros nos EUA e corrida eleitoral como motivos para a queda dos valores. Investidores estrangeiros aportaram US$ 6,4 bilhões em aplicações financeiras no Brasil no ano de 2022, informou nesta quinta-feira (26) o Banco Central.

A cifra representa uma queda de 77% na entrada de recursos no país para aplicações em ações, fundos de investimentos e títulos de renda fixa em relação ao ano anterior (US$ 27,8 bilhões).

A queda nas aplicações de investidores estrangeiros em títulos de renda fixa e ações no Brasil acontece apesar de a economia brasileira ainda ter registrado crescimento no ano passado.

Em tese, o crescimento econômico favorece aplicações na Bolsa de Valores.

Em 2021, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 5%.

O resultado oficial para 2022 ainda não foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mas a expectativa do mercado financeiro é de uma expansão de cerca de 3% no último ano.

O recuo também ocorreu mesmo com o atual patamar da taxa básica de juros básicos. Em 13,75% ao ano, a Selic está no maior nível em seis anos. Juro alto gera um retorno maior para os investidores.

Cenário em 2022

De acordo com o chefe do Departamento de Estatísticas do BC, Fernando Rocha, o resultado de 2022 está relacionado com a guerra na Ucrânia, com o aumento dos juros nos Estados Unidos e com a corrida eleitoral.

“O impacto da guerra causou algumas saídas [de recursos do país], e depois teve aumento dos juros nos EUA [que atraiu recursos]. E ao longo do ano teve incertezas no Brasil, pois também foi um ano eleitoral”, avaliou Rocha.

Ele observou, porém, que houve o ingresso de US$ 4 bilhões para essas aplicações financeiras somente no mês de dezembro, mostrando recuperação.

Vito Califano