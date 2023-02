aplicativo-do-bradesco-fica-fora-do-ar-e-clientes-reclamam-nas-redes

Segundo o site DownDetector, mais de 500 notificações já haviam sido feitas até às 19h50. Aplicativo do Bradesco

Divulgação

O aplicativo do Bradesco está fora de ar para grande parte dos correntistas neste sábado (11) e gerou uma série de reclamações de clientes do banco nas redes sociais.

Segundo o site DownDetector, que registra reclamações de usuários sobre sites e aplicativos, as queixas tiveram início por volta das 19h e mais de 500 notificações já haviam sido feitas até às 19h50.

O principal problema apontado pelos clientes do banco está no acesso ao aplicativo. Apesar de permitir que o usuário efetue o login, uma mensagem afirmando que “algo deu errado” aparece logo em seguida, impossibilitando o acesso aos serviços.

Além disso, usuários também reportaram problemas em acessar e fazer operações pelo internet banking — o próprio site do banco.

Pelas redes sociais, o banco disse que identificou uma “indisponibilidade no app” e afirmou que a equipe técnica já atua para encontrar uma solução.

Procurado pelo g1, o Bradesco afirmou por meio de sua assessoria de imprensa que o acesso ao aplicativo foi normalizado por volta das 20h.

Vito Califano