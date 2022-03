apollo-tyres-amplia-la-gamma-di-pneumatici-estivi-vredestein-ultrac

Apollo Tyres amplia la sua gamma di pluripremiati pneumatici estivi Vredestein Ultrac, aggiungendo 18 nuovi prodotti dai 17 ai 18 pollici. Grazie a questi nuovi arrivi, la gamma Ultrac ora vanta 63 diverse dimensioni, dai 15 ai 18 pollici.

In coincidenza con l’introduzione delle nuove misure, gli pneumatici premium Ultrac hanno ottenuto un altro riconoscimento dalla rivista tedesca Auto Zeitung, uno dei principali magazine indipendenti del settore automobilistico, che ha condotto un test di gruppo suiprincipali pneumatici estivi.

Il modello Ultrac offre le migliori prestazioni della categoria sia su fondo bagnato sia asciutto, caratteristica che lo rende uno pneumatico “estivo” ideale per un’ampia gamma di family car e auto compatte. Progettata nel centro di ricerca e sviluppo di Apollo Tyres di Enschede, nei Paesi Bassi, la gamma Ultrac si contraddistingue per livelli di comfort elevati, oltre a una maneggevolezza e una tenuta in curva straordinari anche a velocità sostenute. Questo risultato è possibile grazie alla cavità dello pneumatico migliorata da una superficie d’appoggio più squadrata, un disegno del battistrada più rigido e una nervatura centrale con scanalature laterali paraboliche. Ultrac migliora inoltre la risposta e la precisione dello sterzo, per un’esperienza di guida sicura e dinamica e offre eccezionali livelli di resistenza al rotolamento ed efficienza dei consumi.

Un altro anno ricco di riconoscimenti per Ultrac

L’ampliamento della gamma Ultrac segue un ulteriore autorevole riconoscimento sulle capacità degli pneumatici nel settore. L’importante rivista automobilistica tedesca Auto Zeitung ha posizionato Ultrac al secondo posto nel test di gruppo sugli pneumatici estivi del 2022, pubblicato questo mese.

Auto Zeitung ha valutato gli pneumatici di 10 diversi produttori, effettuando numerosi test, tra cui comportamento in caso di aquaplaning, prestazioni di frenata su superfici bagnate e resistenza al rotolamento. La pubblicazione ha definito Ultrac come pneumatico “molto consigliato” per l’utilizzo in diverse condizioni, in particolare in zone con condizioni meteorologiche imprevedibili. Secondo Auto Zeitung: “…il nuovo Ultrac garantisce il massimo controllo in caso di aquaplaning e offre la massima maneggevolezza”.

Daniele Lorenzetti, Chief Technology Officer di Apollo Tyres, ha dichiarato: “Il forte interesse e la costante richiesta della gamma Ultrac, fin da quando è stata lanciata all’inizio del 2021, ci hanno spinto a sviluppare queste nuove versioni per ruote più grandi, in modo da rendere il prodotto disponibile per una gamma più ampia di veicoli.

Grazie al lavoro dei nostri ingegneri del settore di ricerca e sviluppo, lo pneumatico offre standard superiori di maneggevolezza, comfort e riduzione del rumore in un mercato competitivo come quello degli pneumatici estivi”.

In merito al test condotto da Auto Zeitung, ha aggiunto: “Siamo sempre orgogliosi e soddisfatti quando una rivista indipendente evidenzia le prestazioni dei nostri prodotti. Il fatto che il riconoscimento arrivi dalla prestigiosa Auto Zeitung conferma il valore di Ultrac e del team che se ne occupa”.

Ecco l’elenco delle nuove misure

235/50 R 18 101 Y XL

215/50 R 18 92 W

255/55 R 18 109 Y XL

235/55 R 18 100 V

225/55 R 18 98 V

215/55 R 18 99 V XL

255/60 R 18 112 W XL

235/60 R 18 107 W XL

225/60 R 18 104 W XL

235/45 R 17 97 Y XL

215/45 R 17 91 Y XL

205/45 R 17 88 Y XL

225/50 R 17 98 Y XL

205/50 R 17 93 Y XL

235/55 R 17 103 Y XL

225/55 R 17 101 Y XL

215/55 R 17 98 Y XL

215/55 R 17 94 W

