Após 10 anos, empresários acusados de causar acidente que matou técnico e jogadora de futsal na SP-342 serão julgados

Foguinho e Paloma morreram em julho de 2013 depois do carro que eles estavam ser atingido por uma caminhonete em alta velocidade na estrada que liga Águas da Prata a São João da Boa Vista. Vítimas de acidente após suposto racha em São João da Boa Vista

Reprodução/EPTV

Quase dez anos após o acidente que matou o técnico de futsal Foguinho e a jogadora Paloma Heloísa da Silva em São João da Boa Vista (SP), será realizado nesta terça-feira (14), o júri popular dos empresários Paulo Noronha e André Sanches, no Fórum de Mogi Guaçu. Eles dirigiam as caminhonetes envolvidas na colisão.

Noronha e Sanches chegaram a ser presos em 2013, logo após o acidente. Porém, seis meses depois conseguiram um habeas corpus e, desde então, respondem o processo em liberdade. Eles serão julgados por homicídio simples, por três vezes, sendo um tentado e dois consumados.

Foguinho, Paloma e a treinadora Cristiane Borato saíam da 40ª Exposição Agropecuária Industrial e Comercial (Eapic), em julho de 2013, e seguiam pela Rodovia Governador Ademar Pereira de Barros (SP-342) quando o carro em que eles estavam foi atingido por uma caminhonete em alta velocidade.

Andamento do processo

Veículo em que vítima estava ficou destruído após colisão em São João da Boa Vista

Arthur Santos/arquivo pessoal

O advogado Gustavo Massari, que representa as famílias das vítimas, disse ao g1 que durante o processo a defesa entrou com vários recursos, o que atrasou a definição de uma data para o julgamento.

“Eles fizeram alguns recursos, que é direito da defesa, e a gente não tem nem como reclamar disso. Esses recursos fizeram com que o processo demorasse”, explicou.

Em 2014, a Justiça determinou que os réus fossem submetidos a júri popular. Na época, os advogados dos empresários apresentaram recurso, o qual foi julgado parcialmente provido em 2016.

Com a decisão, eles conseguiram afastar todas as qualificadoras do crime de homicídio qualificado e serão julgados por homicídio simples, por três vezes, sendo um tentado e dois consumados.

Arthur Santos/arquivo pessoal

Depois disso, em 2018, a defesa pediu ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) o desaforamento do processo, ou seja, um pedido para que o julgamento acontecesse em outra comarca que não fosse São João da Boa Vista. O pedido foi deferido e, desde então, o processo corre em Mogi Guaçu (SP).

O Tribunal do Júri chegou a ser marcado em 2020, porém, foi adiado e remarcado para março deste ano devido à pandemia na Covid-19.

Relembre o caso

Paloma, Cristiany e Foguinho na festa da Eapic

Cristiany Boratto/Arquivo pessoal

O acidente aconteceu por volta das 3h do dia 13 de julho de 2013. Paloma Heloísa da Silva saía da 40ª Exposição Agropecuária Industrial e Comercial (Eapic) com a treinadora do time feminino de futsal Cristiany Borato e o técnico José Carlos Chessa Luiz.

Segundo a polícia, duas caminhonetes tiravam uma racha na Rodovia Governador Ademar Pereira de Barros (SP-342), que liga Águas da Prata a São João da Boa Vista, quando um dos veículos atingiu a traseira do carro em que estavam as três vítimas. O boletim de ocorrência relatou que os empresários estavam a 170 quilômetros por hora, mais que o dobro do permitido no local, que é de 80 quilômetros por hora.

Foguinho, como era conhecido, morreu na hora e Paloma teve a morte declarada quase 15 horas depois do acidente. A treinadora ficou ferida, mas foi socorrida e escapou da morte.

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

