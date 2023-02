Após 10 dias internada, morre criança que inalou fumaça tóxica enquanto dormia no interior de SP

Alicia Indeu da Costa sofreu morte encefálica. O óbito, que ocorreu nesta sexta-feira (3), foi confirmado pela Santa Casa de Ourinhos (SP). Alicia Indeu, de cinco anos, morreu após dez dias internada na UTI de Ourinhos

A criança de cinco anos que inalou grande quantidade de fumaça enquanto dormia por conta de um incêndio morreu, após dez dias internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Ourinhos, no interior de SP.

O caso ocorreu na madrugada do dia 24 de janeiro, mas a criança morreu nesta sexta-feira (3)

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o tio, Fernando Galdino, confirmou que Alicia Indeu da Costa teve morte encefálica. Na publicação, ele ainda agradece as orações e conta que a menina faria seis anos no dia 10 de junho.

“Os médicos procuraram ajuda, veio até uma equipe médica da capital. Foi feito de tudo. A gente agradece pelo apoio prestado, mas Deus recolheu ela para si, embora a nossa vontade fosse que ela estivesse em nosso meio”, disse em vídeo.

Em nota, a Santa Casa confirmou o óbito e lamentou o ocorrido. O corpo de Alicia foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do município.

Incêndio

Alicia dormia sozinha no quarto no momento do incêndio, que começou após um curto circuito no ventilador que estava ligado.

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), o pai da menina acordou durante a noite após sentir um forte cheiro de fumaça e correu para o quarto da filha, onde se deparou com o cômodo em chamas e rapidamente retirou a menina do local.

Ainda de acordo com a GCM, o pai da vítima também sofreu algumas queimaduras, enquanto tentava controlar o incêndio. Ao retirá-la do local, ele a levou até o atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ourinhos.

A menina inalou fumaça tóxica e, após atendimento na UPA, foi encaminhada em estado grave até a UTI da Santa Casa de Ourinhos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

