Após 16 dias de interdição por estragos da chuva, Rodovia Mogi-Bertioga é totalmente liberada

Rodovia foi interditada no dia 19 de fevereiro, após o asfalto ceder com fortes chuvas. No início de março, governador Tarcísio de Freitas afirmou que liberação parcial ocorreria até o fim do mês. Rodovia Mogi-Bertioga foi totalmente liberada no fim da tarde desta terça-feira (7)

Edison Ferreira/TV Diário

Após 16 dias de interdição por erosão no asfalto, a Rodovia Mogi-Bertioga foi totalmente liberada, nos dois sentidos, no fim da tarde desta terça-feira (7). O tráfego na via estava bloqueado desde o dia 19 de fevereiro, quando o asfalto cedeu na altura do km 82, no trecho de Biritiba-Mirim, em decorrência de fortes chuvas.

A abertura ao tráfego ocorreu no km 82, em Biritiba Mirim, por volta das 17h30 desta terça. As obras na pista duraram 15 dias e, de acordo com a pasta, “diversas frentes de trabalho na região permitiram a antecipação”. Já as obras totais do projeto, que englobam, entre outros pontos, novo sistema de drenagem e construção do muro de arrimo, devem ser totalmente concluídas em até 180 dias, com investimentos de R$ 9,4 milhões.

Inicialmente, a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística informou que a previsão era de que a estrada fosse parcialmente desobstruída e liberada para os motoristas em dois meses. No dia 1º de março, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse, durante visita à região, que a liberação parcial seria antecipada para o fim de março.

Governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) visita obras da Rodovia Mogi-Bertioga nesta quarta-feira, 1º

Reprodução/TV Diário

Segundo o governo do Estado, as obras totais do projeto devem ser concluídas em até 180 dias. O investimento previsto é de R$ 9,4 milhões em serviços emergenciais para melhorias das galerias pluviais existentes, implantação de novo sistema de drenagem, construção de muro de arrimo e reforço do muro existente.

Estragos e obras

As obras na Mogi-Bertioga começaram no dia 21 de fevereiro, dois dias após tempestades causarem estragos na pista. Com o rompimento de uma tubulação, o asfalto cedeu na altura do km 82, no trecho de Biritiba-Mirim, e uma cratera se abriu. Além disso, também houve queda de barreira nos km 90 e 91 e erosão no km 87.

Em Bertioga, rodovia Mogi-Bertioga ficou interditada após asfalto ceder

Aconteceu em Bertioga

A rodovia é uma das ligações da Região Metropolitana de São Paulo com o Litoral. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), equipes do órgão trabalham na remoção de rochas, reconstrução de pavimento e implantação de tela. A chefe da pasta explicou que um novo sistema de drenagem e a instalação de muros de arrimo são serviços elaborados pelo DER.

“Aqui a gente está reconstruindo totalmente a pista que foi, que realmente o estrago foi grande, fazendo um novo sistema de drenagem. Então, se vocês olharem ali, já tem dois bueiros prontos, inclusive. Fazendo um novo muro de arrimo, que é aquele que faz a contenção, novos muros também reforçando já existentes, para a gente conseguir também sempre vislumbrar prevenção”.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Vito Califano