Resgate foi realizado na tarde deste sábado (28), em Paulicéia (SP). Apesar do susto, não houve feridos. Após acidente com embarcação, casal fica à deriva no Rio Paraná e é resgatado pela Polícia Ambiental

Polícia Ambiental

A Polícia Ambiental resgatou na tarde deste sábado (28) um casal que estava à deriva no Rio Paraná, em Paulicéia (SP), após um acidente com a embarcação. Apesar do susto, não houve feridos.

Os agentes realizavam fiscalizações de pesca no rio quando avistaram duas pessoas acenando. Ao se aproximarem, o casal, da região de Marília (SP), disse aos policiais que estava pescando recreativamente no momento em que a hélice do motor da embarcação bateu nas pedras e quebrou.

Sem ter como navegar, eles ficaram no local esperando ajuda.

Conforme a Polícia Ambiental, os agentes rebocaram a embarcação e os pescadores até o local de saída em segurança, em uma rampa de embarque e desembarque.

Ao g1, o cabo Evandro Sanches Torquato, da Companhia de Polícia Militar Ambiental, orientou que, nesses casos, “se estiverem com o celular e houver sinal, tentar contato com o Corpo de Bombeiros, pelo 193, ou Polícia Militar, pelo 190”.

