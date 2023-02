Após acidente de trânsito em Aracaju, repórter permanece hospitalizado

Segundo a família, o quadro de saúde dele é estável. Jornalista Anderson Barbosa ao lado da mãe e do irmão

Arquivo Pessoal

O repórter da TV Sergipe, Anderson Barbosa, permanece internado na UTI de um hospital particular de Aracaju. Ele foi vítima de um acidente de trânsito ocorrido na capital nesta terça-feira.

Segundo a família, o quadro de saúde dele é considerado estável e Anderson já está se alimentando normalmente desde ontem.

Ainda de acordo com a família, a previsão é que após uma melhora no tratamento do pulmão, que foi perfurado após uma fratura na costela, será feita uma reavaliação ortopédica para a cirurgia de punho.

Vito Califano