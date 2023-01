Após acidente que matou criança, moradores da Pecuária protestam pedindo justiça e melhoria nas ruas em Campos, no RJ

Davi Henrique Viana de Oliveira foi atropelado por um caminhão na semana passada. Ele faria 11 anos nesta segunda-feira (30). Pai e mãe de menino atropelado com caminhão carregaram um cartaz durante protesto em Campos; eles estavam com a bicicleta que o menino estava quando foi atropelado

Moradores do bairro Pecuária, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, fizeram um protesto nesta segunda-feira (30) pedindo justiça e melhorias nas ruas da localidade depois que um menino de 10 anos morreu atropelado por um caminhão.

A vítima era Davi Henrique Viana de Oliveira. Ele faria 11 anos nesta segunda.

O atropelamento aconteceu quando o menino estava de bicicleta com a irmã na Avenida Arthur Nogueira.

Davi Henrique Viana de Oliveira, faria 11 anos nesta segunda (30); ele morreu atropelado por um caminhão na semana passada

Os moradores relatam que o caminhão estava em alta velocidade e no local não existe sinalização adequada, como faixa para ciclistas, redutor de velocidade ou quebra-molas.

O pai de Davi chegou a socorrer o filho no momento do acidente, mas o menino não resistiu.

O motorista prestou socorro à vítima, aguardou a polícia chegar e foi encaminhado para a delegacia. Ele foi liberado após pagamento de fiança e vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

A mãe e o pai do menino estiveram no protesto e levaram a bicicleta que o menino estava e cartazes. (veja na foto no início da reportagem)

Outros moradores também levaram cartazes com dizeres como “queremos justiça” e “justiça seja feita”.

Moradores protestaram pedindo justiça pela morte de menino atropelado em Campos, no RJ

A Prefeitura, por meio da Subsecretaria de Mobilidade, informou que há um planejamento para a expansão das ciclofaixas no município e a Rua Artur Nogueira será contemplada no projeto. Também serão colocadas oito lombadas, no modelo traffic calm, em vários trechos da via.

O Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT) destacou que as faixas foram pintadas de acordo com as normas do Código Brasileiro de Trânsito.

Moradores da Pecuária, em Campos, foram às ruas protestar pedindo justiça pela morte de menino atropelado por caminhão

