Após acordo com MP, Iracemápolis começa a monitorar ligações irregulares de água

O Serviço de Água e Esgoto de Iracemápolis (SP) informou na quinta-feira (2) que começou um levantamento de ligações irregulares e clandestinas na cidade. A medida ocorre após um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado entre a prefeitura e o Ministério Público.

Segundo a administração, serão tomadas ações no intuito de combate às perdas d’água. Em um primeiro momento, nos imóveis com ligações clandestinas ou problemas os proprietários serão notificados para que eles se adequem às normas.

Serão identificados problemas como:

Ligações clandestinas;

Hidrômetros com problemas (tampa fechada, visor embaçado, tempo de uso, entre outros…);

Hidrômetros invertidos;

Impossibilidade de leitura;

Hidrômetros quebrados;

Construções sem hidrômetros, entre outros.

