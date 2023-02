Após agredir esposa com garrafa pet cheia de gelo, homem é preso em flagrante por violência doméstica em Panorama

Segundo a vítima, as agressões começaram no período da manhã e se estenderam até a noite desta quinta-feira (17). Vítima, de 57 anos, apresentava hematomas pelo corpo e queixava-se de dores na cabeça e no rim

Um homem, de 57 anos, foi preso após agredir a esposa, de 57 anos, com uma garrafa de água congelada, na noite desta quinta-feira (16), em Panorama (SP).

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Vista do Lago.

Ao chegar no local, uma mulher informou aos policiais que desde manhã estava sendo agredida pelo marido por motivos fúteis. Ainda segundo ela, as agressões pioraram durante a noite, quando o mesmo fez uso de bebidas alcoólicas.

Ainda de acordo coma Polícia, a vítima apresentava hematomas pelo corpo e queixava-se de dores na cabeça e no rim, visto que havia sido agredida com uma garrafa pet com água congelada no interior.

Diante dos fatos, a mulher foi encaminhada ao Pronto-socorro do município, onde foi feito um laudo médico.

O homem foi preso em flagrante por violência doméstica.

