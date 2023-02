Após agredir mãe do amigo, homem é atingido por tesoura de jardinagem na perna e morre, em Santo Anastácio

Namorado da mulher avistou a agressão e atingiu a vítima com o instrumento na noite deste sábado (18). Um homem, de 48 anos, morreu após ser atingido por uma tesoura de jardinagem na região da coxa, na noite deste sábado (18), em Santo Anastácio (SP). Segundo a Polícia Civil, ele teria agredido uma mulher, o namorado dela avistou a cena e atingiu a vítima com o instrumento.

Segundo informações da Polícia, por volta das 23h30, a mulher, de 48 anos, e o namorado, de 61 anos, estavam dentro da residência, quando o filho dela chegou no local com um amigo. Os dois homens iniciaram uma briga verbal em frente ao imóvel e a mãe saiu para ver o que estava acontecendo.

A mulher, então, começou a discutir com o amigo do filho, pois ele costuma levar o mesmo para o bar e ela não aprova. Momentos depois, a briga se intensificou e o homem agarrou a mãe do amigo pelo pescoço.

O namorado da mulher avistou a cena, saiu da residência, pegou uma tesoura de jardinagem e atingiu a perna do homem, que sangrou até morrer.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, tudo leva a crer que o instrumento acertou uma artéria da vítima, que morreu logo em seguida.

O suspeito fugiu antes da chegada dos policiais e até o momento não foi localizado.

A perícia policial foi acionada até o local dos fatos.

Um exame necroscópico foi solicitado a fim de identificar a causa da morte da vítima.

Conforme a Polícia Civil, foi instaurada inquérito policial para apurar os fatos.

