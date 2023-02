Após alerta do estado sobre risco de febre amarela no Carnaval, veja pontos de vacinação na região de Campinas

Em 2019, 72 casos da doença foram registrados no estado de São Paulo. Na última sexta, o estado registrou o primeiro caso desde 2020. Guarujá lança novo cronograma de vacinação para Febre Amarela

O Centro de Vigilância Epidemológica do Estado de São Paulo emitiu um alerta sobre a importância da vacinação contra a febre amarela durante o período de Carnaval. Na última sexta-feira (27), o estado de São Paulo registrou o primeiro caso desde 2020. Morador da zona rural de Vargem Grande do Sul, um homem de 73 anos foi contaminado com a doença.

A vacinação é indicada para todos que irão viajar durante o recesso, especialmente para quem se deslocar para zonas de risco, como áreas de mata e rural, que recebem turistas para acampamentos, trilhas e cachoeiras. Com período de 10 dias para criar os anticorpos, viajantes devem priorizar a imunização o quanto antes. Veja, abaixo, onde receber a vacina na região de Campinas e Piracicaba.

Em 2019, 72 casos da doença foram registrados no estado de São Paulo. Já em Campinas, dois casos foram registrados na região, nos anos de 2017 e 2018.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a cobertura vacinal é de 64% em SP e a autarquia reforça a importância da imunização de rotina, não apenas em casos de epidemias ou pandemias.

Onde receber a vacina na região

Campinas

A vacina é oferecida por todos os centros de saúde do município, sendo necessário levar penas um documento com foto e a carteira de vacinação. Não é necessário agendamento.

Hortolândia

O imunizante está disponível nas unidades de saúde Dom Bruno, Santa Clara do Lago, Novo Ângulo, Amanda II e Rosolén, todos os dias úteis da semana, das 8h às 17h e não é necessário agendamento.

Indaiatuba

Com duas doses para crianças menores de 5 anos e dose única a partir de 5, a vacina é oferecida por todas as unidades de saúde da cidade, das 7h30 às 16h30.

Região de Piracicaba

Limeira

A imunização ocorre nas unidades Abílio Pedro, Bairro do Tatu, CECAP, Graminha, Aeroporto, Morro Azul, Dores 1, Dores 2, Nova Europa, Nova Limeira, Nova Suíça, Novo Horizonte, Planalto, Parque Hipólito 1, Vista Alegre e Campo Belo, das 8h às 12h e não é necessário agendamento.. A vacina também é disponibilizada pelo programa “Saúde sobre Rodas”, que estará no Bairro dos Lopes nos dias 13 e 14 de fevereiro, das 8h às 15h, e no Bairro dos Pires de Cima, nos dias 27 e 28 de fevereiro.

Piracicaba

Em Piracicaba, a vacina ocorre em todas as unidades de saúde e não necessita de agendamento.

Transmitida para seres humanos em área de mata por meio da picada dos mosquitos Haemagogus e Sabethes, o vírus pode ser levado para o meio urbano e lá, transmitido pelo Aedes aegypt, causando sintomas como febre, dores de cabeça, falta de apetite, náuseas e vomito e dores musculares. Na fase mais tóxica da doença, o infectado pode apresentar ainda pele e olhos amarelos, sangramento da boca, nariz, olhos e estômago, dores abdominais e urina escura, além da complicação em órgãos como fígado e rins.

