Após ameaçar de morte e agredir mulher com socos na cabeça, homem é preso por violência doméstica no Jardim Cobral em Presidente Prudente

Um homem, de 20 anos, foi preso em flagrante, neste domingo (29), após ameaçar de morte e agredir a companheira com socos na cabeça no Jardim Cobral, em Presidente Prudente (SP).

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, a vítima, uma mulher de 20 anos, informou aos policiais militares que havia medida protetiva de urgência contra o suspeito, mas que há alguns dias voltaram a morar juntos.

Ela ainda informou que o indivíduo é usuário de drogas e a agrediu com socos.

Durante a agressão, o homem quebrou copos de vidro na residência e o irmão da vítima cortou o pé. Ele ainda danificou o aparelho celular da mulher.

Ainda durante o atendimento da ocorrência, o companheiro da vítima a ameaçou na frente dos policiais, dizendo que a mataria se fosse conduzido à delegacia e detido.

Diante dos fatos, o homem foi preso preventivamente e permanece à disposição da Justiça.

