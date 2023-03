Após ameaçar moradores, homem é preso por posse ilegal de arma de fogo no Jardim Vale do Sol

Ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira (23), em Presidente Prudente (SP), e um revólver calibre 32 foi apreendido. Homem é preso por posse ilegal de arma de fogo no Jardim Vale do Sol, em Presidente Prudente (SP)

Polícia Militar

Um homem, de 34 anos, foi preso em flagrante, na tarde desta quinta-feira (23), por posse ilegal de arma de fogo no Jardim Vale do Sol, em Presidente Prudente (SP).

Conforme a Polícia Militar, os agentes receberam informações de que o envolvido estaria na posse de uma arma de fogo ameaçando moradores.

Durante o patrulhamento, a PM foi até o bairro e localizou o homem com sua mãe. Ele foi abordado e afirmou que era procurado pela Justiça e possuía um revólver com seis munições intactas.

O homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo e foi conduzido a Delegacia da Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Vittorio Ferla