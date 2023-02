Após apontar plágio de questões, prefeitura cancela concursos em Santa Bárbara; veja como pedir reembolso

Comissão apontou cópia de questões da internet; restituição começa nesta quarta-feira (1º); Prédio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste

Após apontar plágio de questões, Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste (SP) comunicou nesta terça-feira (31) a anulação das provas objetivas dos concursos públicos 01 e 02/2022, organizados pelo Instituto Universal de Desenvolvimento Social – IUDS.

A administração informou que cancelou as duas seleções e restituirá os valores pagos pelas inscrições.

Para obter a restituição o candidato deverá acessar o site oficial da prefeitura, clicar na aba “concursos”, em seguida “reembolso” e seguir as orientações da página. A restituição começa nesta quarta-feira (1º) e será efetuada em conta corrente na titularidade do candidato.

O candidato que não possuir conta corrente própria deve protocolar requerimento de restituição no Setor de Protocolo, localizado na Avenida Monte Castelo, 1.000, no Jardim Primavera. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

O ato de cancelamento dos concursos públicos será publicado nesta quarta-feira (1º) no Diário Oficial do Município (Diário de Santa Bárbara) e disponibilizado no site da prefeitura.

Comissão cita cópias da internet

Os dois concursos públicos eram para nove cargos. Cerca de 8,5 mil candidatos se inscreveram para as duas seleções.

Segundo a administração municipal, a medida levou em conta decisão da Comissão Municipal de Concursos Públicos Permanente, que constatou que a maioria das questões não eram inéditas, mas plagiadas da internet. Diante disso, foram instaurados procedimentos para apuração do caso.

Os dois concursos eram para os seguintes cargos:

Ajudante de serviços gerais

Motorista

Oficial de manutenção (eletricista)

Oficial de manutenção (pedreiro)

Operador de máquinas

Agente de administração

Comprador

Fiscal de posturas municipais

Fiscal de transportes

O Instituto Universal de Desenvolvimento Social comunicou que as provas foram realizadas em perfeito atendimento ao edital e contrato firmado com a prefeitura e que o ineditismo das perguntas não estava previsto em contrato.

Apontou, ainda, que atendeu todos os princípios para a boa aplicação de um concurso público.

