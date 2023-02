Após arqueamento, ponte sobre o Córrego do Veado, na zona rural de Presidente Venceslau, é interditada para o tráfego de veículos e pedestres

Acesso foi fechado em razão de danos estruturais causados por passagem ilegal de veículos pesados, nesta quarta-feira (22). O desvio deve ser feito pela estrada rural da Fazenda Monterrey (PSV-136), pela rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563)

Prefeitura de Presidente Venceslau

Equipes das secretarias municipais de Obras e de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (Seaama) interditaram nesta quarta-feira (22) a ponte sobre o Córrego do Veado, localizada na estrada PSV-010, na zona rural de Presidente Venceslau (SP).

Conforme o secretário municipal de Obras, Mailton Estácio, o local foi interditado em razão de danos estruturais causados por passagem de veículos com peso acima do permitido, ocasionando o arqueamento da longarina, que é a barra de sustentação da ponte.

Além de fitas e placas de sinalização, morros de terra foram colocados nas extremidades da rota para impedir a passagem de veículos.

O desvio disponível para os motoristas que trafegam entre os assentamentos e o município deve ser feito pela estrada rural da Fazenda Monterrey (PSV-136), cujo acesso está disponível pela Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563).

O desvio deve ser feito pela estrada rural da Fazenda Monterrey (PSV-136), pela rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563)

Prefeitura de Presidente Venceslau

A ponte sobre o Córrego do Veado é rota de acesso dos moradores dos assentamentos de Primavera e Tupaciretã à zona urbana da cidade, além dos estudantes da Escola Técnica Estadual (Etec) – Campus Rural.

A Secretaria Municipal de Obras avalia as medidas necessárias para reparar o dispositivo e liberá-lo para o tráfego de veículos o quanto antes. Até o momento, não foram informadas datas de início e término dos reparos.

O desvio deve ser feito pela estrada rural da Fazenda Monterrey (PSV-136), pela rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563)

Prefeitura de Presidente Venceslau

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

valipomponi