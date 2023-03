Após ataques no Rio Grande do Norte, Dino autoriza envio da Força Nacional ao estado

Ministro da Justiça atendeu a um pedido da governadora Fátima Bezerra. Desde a madrugada, pelo menos 19 cidades do RN tiveram ataques a tiros e incêndios contra estabelecimentos comerciais e prédios públicos. O ministro da Justiça, Flávio Dino, autorizou na tarde desta terça-feira (14) o envio de agentes da Força Nacional para reforçar a segurança no Rio Grande do Norte. O estado registrou uma série de ataques criminosos desde a madrugada em pelo menos 19 cidades.

De acordo com o Ministério da Justiça, os agentes podem chegar ao RN ainda nesta terça. Serão enviados ao estado:

100 agentes da Força Nacional,

30 viaturas,

30 policiais penais

Além disso, será dado apoio operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas estradas do interior do RN.

Dino atendeu a um pedido de ajuda da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra.

Além do envio da Força Nacional para o RN, Dino afirmou ainda que outras providências serão tomadas, mas não especificou quais.

“Atendendo à solicitação da governadora Fátima, do Rio Grande do Norte, autorizei o envio da Força Nacional para colaborar com a ação das forças estaduais de segurança. Outras ações estão sendo providenciadas e posteriormente serão anunciadas”, escreveu Dino em suas redes sociais.

As ações criminosas envolveram tiros e incêndios em prédios públicos, comércios e veículos.

Entre os alvos estão um fórum de Justiça, duas bases da PM e uma prefeitura e um banco. Também foram atingidos uma loja de motos e carros que estavam estacionados nas ruas e em garagens públicas, além de ônibus do transporte público e escolar.

Cidades do Rio Grande do Norte sofrem ataques violentos

Balanço da polícia

Até o fim da tarde desta terça, as ações da polícia em resposta aos ataques tiveram:

16 suspeitos presos;

5 armas de fogo apreendidas;

18 artefatos explosivos apreendidos;

3 galões de gasolina apreendidos;

4 motos apreendidas;

1 carro apreendido;

apreensão de dinheiro;

apreensão de drogas.

