Após atear fogo nas roupas da própria esposa, homem é preso por violência doméstica, em Presidente Prudente

Ocorrência foi registrada na madrugada desta quarta-feira (15) no Jardim Panorâmico. Delegacia Participativa da Polícia Civil, em Presidente Prudente (SP)

Arquivo/g1

Um homem, de 34 anos, foi preso em flagrante, na madrugada desta quarta-feira (15), por violência doméstica contra sua própria esposa, de 32 anos, no Jardim Panorâmico, em Presidente Prudente (SP).

Conforme o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de agressão e, durante o deslocamento até o local, os policiais receberam a informação de que o envolvido estaria queimando as roupas da vítima.

Já na residência, os agentes entraram em contato com a vítima que informou que o casal havia ingerido bebidas alcoólicas e acabou discutindo devido à água da chuva ter entrado na casa.

A mulher afirmou que foi agredida com xingamentos e puxões de cabelo e disse ter agredido o homem com unhadas.

Já o envolvido relatou que os dois ingeriram bebidas alcoólicas e discutiram. Ele alegou ainda que houve xingamentos e agressões mútuas e que foi agredido com unhadas nas costas.

Conforme o documento policial, a Polícia Científica não foi acionada, porém, a vítima apresentou fotografias das roupas queimadas.

O homem foi conduzido até a Delegacia da Polícia Civil, onde foi preso em flagrante por violência doméstica e permaneceu à disposição da Justiça.

O delegado responsável pelo caso representou pela prisão preventiva do envolvido.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

pappa2200