Após atingir capacidade total de ocupação, Santa Casa amplia leitos pediátricos em Piracicaba

A Santa Casa de Piracicaba (SP) atendeu ao pedido feito pela Secretaria Municipal de Saúde, nesta quarta-feira (22), de ampliar os leitos de pediatria na cidade.

Equipes administrativas e médicas se reuniram para que definir que, por 30 dias, seis novos leitos serão disponibilizados à pediatria do Santa Isabel, começando a partir deste sábado (25), às 8h.

A SMS solicitou a ampliação após os hospitais da cidade terem atingido, nesta semana, 100% da sua capacidade de ocupação em leitos da pediatria. Atualmente, a prefeitura tem 59 leitos contratados em dois hospitais, sendo 38 na Santa Casa e 21 no Fornecedores de Cana.

Foi apontado pela prefeitura da cidade que houve um aumento de 85% nos atendimentos pediátricos na rede municipal de saúde em relação à média diária. Em situações consideradas normais, a rede pública de saúde de Piracicaba atende, no máximo, 100 crianças por dia nas unidades de pronto atendimento. Atualmente, a procura fica entre 180 a 250 crianças por dia nas quatro UPAs da cidade.

As novas vagas disponibilizadas serão distribuídas por meio da Centra de Regulação de Vagas Municipal.

Os leitos pediátricos da UTI da Santa Casa de Limeira (SP) também atingiram 100% da sua capacidade de ocupação durante a semana, segundo o próprio hospital.

Além da UTI, os leitos comuns do hospital voltados para a área pediátrica atingiram 85% da sua ocupação. A Santa Casa de Limeira informou, por meio de nota, que no momento os principais casos são bronquiolite, broncoespasmo e pneumonia.

Apesar de dizer que a situação é atípica para essa época do ano, no verão, o hospital deixa claro que não há crianças à espera de vagas. Todas já estão sendo analisadas e passando por atendimento.

A instituição médica também orienta que os pacientes, ao terem alta, precisam ser observados caso os sintomas voltem a aparecer e não mostrem melhora, como febre alta. Quem ainda não passou por atendimento e apresentarem o sintoma associado a outros, deve procurar o hospital para uma avaliação médica.

