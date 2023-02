Após atitude suspeita, homem é preso com 12 tijolos de maconha e simulacro de arma de fogo, em Presidente Prudente

Suspeito, de 28 anos, disse que estava guardando a droga para outro indivíduo. Os ilícitos foram encontrados enterrados em um terreno, no Jardim Itacaré. Homem foi preso no Jardim Itacaré, em Presidente Prudente (SP)

Polícia Militar

Um homem, de 28 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, nesta segunda-feira (20), com 12 tijolos e diversas porções de maconha, no Jardim Itacaré, em Presidente Prudente (SP). Além disso, um simulacro de arma de fogo também foi encontrado.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, a equipe da Força Tática da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina, quando um homem levantou-se rapidamente da calçada e tentou entrar na residência, após avistar a viatura.

Ao abordá-lo, nada de ilícito foi encontrado, porém o suspeito disse que havia um pouco de droga no interior da casa. No local, foram localizados em cima da mesa da sala uma porção de maconha e R$ 60 em notas diversas.

Em conversa com o indivíduo, ele disse aos policiais que estava guardando mais maconha e um simulacro de arma de fogo para outro homem, como forma de pagamento de dívida. Ainda de acordo com o suspeito, este homem havia saído há pouco tempo da prisão pelo crime de tráfico de drogas.

O suspeito levou os policiais militares até um pasto, cerca de 300 metros da casa. No local, a equipe encontrou enterrado 12 tijolos de maconha, o simulacro, duas balanças de precisão e mais um pouco da droga a granel.

O homem, de 28 anos, foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

O outro indivíduo citado pelo suspeito não foi localizado.

Diversas porções de maconha estavam enterradas em um terreno, em Presidente Prudente (SP)

Polícia Civil

Simulacro de arma de fogo foi encontrada enterrada em um terreno, em Presidente Prudente (SP)

Polícia Civil

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vittorio Rienzo