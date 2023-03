Após audiência de custódia, Justiça de SE mantém prisão de acusado de agredir ex-companheira em Aracaju

A vítima está em tratamento contra o câncer e tem um filho com necessidades especiais. Martelo da Justiça

Reprodução/Redes Sociais

Após audiência de custódia, realizada nesta quinta-feira (2), a Justiça de Sergipe manteve a prisão de Jeovanilson Lima Santos, acusado de agredir a ex-companheira que tem câncer, na semana passada, em Aracaju. Ele foi preso preventivamente nessa quarta-feira, após comparecer à delegacia acompanhado do advogado.

A prisão dele foi solicitada ao Poder Judiciário no dia 24 de fevereiro após o homem descumprir uma medida protetiva de urgência e agredir violentamente a mulher, deixando-a com graves hematomas no rosto e cabeça.

De acordo com a Polícia Civil ele já havia sido preso por violência doméstica e há contra ele sete inquéritos.

Entenda o caso

A dona de casa Tamiles Santos de Souza foi agredida pelo ex-companheiro e pai de dois dos seus filhos, na última sexta-feira (24). Ela disse que viveu um relacionamento por oito anos, mas se separou em dezembro do ano passado após sofrer abusos, e também porque descobriu que estava com câncer e queria se tratar longe de confusões.

Na ocasião da agressão, Tamiles acredita que foi dopada após o ex-companheiro ir até a casa dela para visitar os filhos. Depois das agressões, ele fugiu. Ainda segundo a vítima, o ex-companheiro além de agredi-la roubou o celular dela e fez o saque do benefício do filho do casal que tem necessidades especiais.

A Polícia Civil reforça que denúncia para o número 181 deve acontecer a partir dos primeiros episódios de violência.

