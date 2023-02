Após aumento da passagem, empresa reduz linhas urbanas e distritais em Resende

Segundo a Viação São Miguel, responsável pelo transporte coletivo na cidade, aumento no valor da passagem não foi suficiente para suprir a defasagem das contas, afetando o pagamento dos funcionários e a compra de óleo diesel. Empresa de transporte público reduz linhas urbanas e distritais em Resende

Os horários das linhas de ônibus de Resende (RJ) foram reduzidos dentro do perímetro urbano e distritos nesta quarta-feira (8). A Viação São Miguel, responsável pelo transporte coletivo na cidade, anunciou a medida um dia depois de aumentar 25 centavos no valor da passagem, passando de R$ 4 para R$ 4,25.

Segundo a empresa, o aumento não foi suficiente para suprir a defasagem das contas, afetando o pagamento dos funcionários e a compra de óleo diesel. Por conta disso, foi decidido limitar as linhas urbanas de menores movimentos e diminuir os primeiros e últimos horários das linhas distritais.

Em nota, a Viação São Miguel responsabiliza a prefeitura por inviabilizar o investimento no transporte público e disse que aguarda, por parte da gestão municipal, o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro da empresa (leia os trechos abaixo).

“A São Miguel esclarecesse que a prefeitura ao tentar licitar a questão do transporte, não observou o necessário equilíbrio do contrato entre a arrecadação e custos do serviço, inviabilizando qualquer investimento da São Miguel, que mesmo demonstrado as necessidades para melhorar o serviço, a prefeitura não proveu como deveria para a manutenção do sistema de transporte no município”.

“A Viação São Miguel aguarda, por parte da gestão municipal, o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro da empresa, e agradece a compreensão da população resendense”.

A Viação São Miguel está com o contrato vencido desde 2020, mas continua operando amparada em uma liminar judicial.

Uma licitação para escolher uma nova empresa está em andamento. Segundo a prefeitura, os documentos das duas concorrentes estão sendo analisados nesta semana.

“Com regras mais rígidas, a empresa vencedora terá que oferecer um serviço com mais qualidade, pontualidade e segurança para os usuários”, declarou o órgão municipal em nota.

Viação São Miguel, empresa responsável pelo transporte público em Resende

